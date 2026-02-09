台股早盤急拉逾880點飛過10日線 台積電追平1835元歷史最高價

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
美國科技股上周五強勢反撲，激勵台股9日跳空開高、開盤上漲173.29點，指數報31956.21點，隨後在台積電（2330）旋即追平歷史最高價1,835元。圖／本報資料照片
美國科技股上周五強勢反撲，激勵台股9日跳空開高、開盤上漲173.29點，指數報31956.21點，隨後在台積電（2330）旋即追平歷史最高價1,835元、貢獻大盤超過400點漲點領攻下，大盤急拉883.13點、觸及32,666.05點，直接飛過10日線。

美股方面，道指上周五勁揚1,206.95點，史上首度突破5萬點整數關卡；在亞馬遜、Alphabet擴大AI資料中心資本支出利多帶動下，輝達、超微等晶片股齊步走強，推升費城半導體指數大漲5.7%，台積電ADR同步勁揚5.48%，科技股氣勢全面回升。

台股權值股表現方面，台積電、台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等五大權值股開盤同步走強，成為領漲主力；族群方面，記憶體族群旺宏（2337）、宇瞻（8271）、廣穎（4973）、鈺創（5351）等快攻漲停，力積電（6770）、華邦電（2344）、南亞科（2408）同步衝高，市場資金回流電子股意味濃厚。

回顧台股6日表現，大盤當日高低震盪幅度超過600點，終場小跌18.35點，收在31,782.92點，跌幅0.06%，成交值6,768.48億元。累計上周，集中市場指數周跌280.83點、跌幅0.88%；櫃買指數同步回檔10.06點、跌幅3.34%，收在290.72點，兩市周線皆中斷連續6周上漲。

籌碼面方面，三大法人6日合計賣超192.75億元，其中外資賣超71.53億元，自營商賣超188.86億元，投信則買超67.64億元；累計上周，三大法人合計賣超1360.71億元，其中，外資賣超1085.64億元、自營商賣超588.22億元，投信買超313.15億元。

法人指出，後續市場焦點將聚焦台積電財報表現、友達（2409）法說會動向，以及台股封關日的量能與指數表現，為短線多空關鍵觀察指標。

台積電 台股
