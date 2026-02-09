快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
日本大選執政聯盟大勝，高市可望續任首相，日本股匯債先行反映政策走向。法新社
日本大選執政聯盟大勝，高市可望續任首相，日本股匯債先行反映政策走向。法新社

日本眾議院大選結果出爐，執政聯盟獲得更多席次，政治不確定性明顯下降，市場普遍解讀為首相高市早苗施政空間擴大，有利於後續推動財政刺激與相關政策。選後金融市場反應呈現分歧，股市受惠於信心回溫偏多看待，但匯市與債市則率先反映擴張性政策帶來的中期影響。

股市方面，法人指出，執政聯盟大勝有助於政策延續性提升，短線有利於日股表現，市場亦出現所謂的選後慶祝行情。由於高市政府傾向以財政政策支撐經濟，加上全球科技投資循環仍在進行，出口與半導體相關族群短線較具題材性。

匯市方面，市場焦點轉向財政政策對日圓的影響。法人分析，選後政治穩定意味著減稅與擴大支出政策推動阻力降低，中期財政赤字壓力可能上升，使日圓維持偏弱格局。不過，今日匯價表現盤穩，市場人士認為，日圓逼近160關口時，可能也會有阻貶力道出現。

債券市場方面，凱基投顧指出，在高市政府政策取向偏向財政擴張、貨幣政策立場相對溫和的情況下，日本利率正常化步伐恐趨於保守，使債市壓力主要反映在供給面而非央行升息預期，其中20年期以上長天期公債對財政政策變化最為敏感。

法人認為，高市大勝對日股屬短線利多，但匯市與債市走勢可能偏弱。但後續仍需觀察財政刺激規模與執行節奏，才能判斷選後行情能否延續為中期趨勢。

市場 日圓
相關新聞

台股早盤急拉逾880點飛過10日線 台積電追平1835元歷史最高價

美國科技股上周五強勢反撲，激勵台股9日跳空開高、開盤上漲173.29點，指數報31956.21點，隨後在台積電（2330...

日本大選執政聯盟大勝 股匯債先行反映政策走向

日本眾議院大選結果出爐，執政聯盟獲得更多席次，政治不確定性明顯下降，市場普遍解讀為首相高市早苗施政空間擴大，有利於後續推...

台股當沖比 衝今年高點

台股蛇年封關在即，隨行情仍在歷史新高區附近震盪下，近來投資人偏向短線交易，特別是當沖比上周均值升至40.31%，居今年來...

壽險去年砍台股4,498億 銀行、券商轉買股

金管會統計，2025年全年金融三業合計淨減碼台股2,993億元，其中壽險業全年大砍4,498億元，全數抵銷了銀行業與券商...

蔡明彥專欄／低基期科技股 風險可控

本周是蛇年最後交易的一周。上周起國際股、匯市隨川普推選華許為下屆Fed主席人選，加上在股市反應AI熱潮進入高檔之際，輝達...

10檔雙金鎖碼紅包股聚光 華航、聯電等抱股過年意味濃

台股處於AI強勁需求、地緣緊張升溫等多空交錯環境，近來行情上沖下洗，令投資人陷入是否抱股過年的兩難處境。這時不如跟著法人...

