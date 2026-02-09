日本大選執政聯盟大勝 股匯債先行反映政策走向
日本眾議院大選結果出爐，執政聯盟獲得更多席次，政治不確定性明顯下降，市場普遍解讀為首相高市早苗施政空間擴大，有利於後續推動財政刺激與相關政策。選後金融市場反應呈現分歧，股市受惠於信心回溫偏多看待，但匯市與債市則率先反映擴張性政策帶來的中期影響。
股市方面，法人指出，執政聯盟大勝有助於政策延續性提升，短線有利於日股表現，市場亦出現所謂的選後慶祝行情。由於高市政府傾向以財政政策支撐經濟，加上全球科技投資循環仍在進行，出口與半導體相關族群短線較具題材性。
匯市方面，市場焦點轉向財政政策對日圓的影響。法人分析，選後政治穩定意味著減稅與擴大支出政策推動阻力降低，中期財政赤字壓力可能上升，使日圓維持偏弱格局。不過，今日匯價表現盤穩，市場人士認為，日圓逼近160關口時，可能也會有阻貶力道出現。
債券市場方面，凱基投顧指出，在高市政府政策取向偏向財政擴張、貨幣政策立場相對溫和的情況下，日本利率正常化步伐恐趨於保守，使債市壓力主要反映在供給面而非央行升息預期，其中20年期以上長天期公債對財政政策變化最為敏感。
法人認為，高市大勝對日股屬短線利多，但匯市與債市走勢可能偏弱。但後續仍需觀察財政刺激規模與執行節奏，才能判斷選後行情能否延續為中期趨勢。
