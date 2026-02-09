快訊

文湖線再傳異常！列車卡半路、月台現人龍 北捷：班距調整中

台股早盤急拉逾880點飛過10日線 台積電追平1835元歷史最高價

楊千嬅52歲生日同框劉嘉玲！60歲女神「凍齡20年」狀態驚人

道瓊強彈千點台指期夜盤大漲 投顧：台股迎續攻氣氛

中央社／ 台北9日電

輝達領軍之下，美國科技股一掃陰霾，助攻道瓊指數6日飆漲千點，首度站上50000點大關，美股四大指數全部收紅，台積電ADR也勁揚5.4%，台指期夜盤大漲850點。法人表示，美股強力反彈之下，台股有望扭轉偏空氣氛，近期觀察指標為加權指數是否能站回短期均線。

凱基投顧表示，以技術面觀察，6日台股價跌量縮，雖然盤中重挫600點，但終場留長下影線，不僅守住2月2日低點31359點，也守住月線，不過上方短期均線下彎，上檔壓力仍大，必須站回短期均線才能重新轉多。

6日美股表現，道瓊工業指數終場上漲1206.95點，或2.47%，收在50115.67點；標準普爾500指數上漲133.90點，或1.97%，收在6932.30點；以科技股為主的那斯達克指數上漲490.62點，或2.18%，收在23031.21點；費城半導體指數上漲433.987點，或5.70%，收在8048.625點。

台股6日劇烈震盪678點，早盤殺低最多下跌逾630點，終場小跌18.35點，收在31782.92點。成交值新台幣6780.75億元。根據台灣證券交易所統計，三大法人合計賣超新台幣192.26億元。

個股方面，外資買超前3名為力積電4萬896張、聯合再生2萬1589張、華新2萬1163張。賣超榜方面，外資賣超前3名為元大台灣50達2萬6941張、台玻2萬520張、凱基台灣TOP50計1萬2001張。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台指期夜盤狂噴850點！費半漲5.7％太狂…別等回檔009816直接鎖住主升段

台指期震盪整理偏多 期貨商：美股走勢成關鍵

資金回頭！ 台指期夜盤報復大漲逾400點

台指期夜盤劇震逾500點 法人：美股止穩前這件事機率高

相關新聞

台股早盤急拉逾880點飛過10日線 台積電追平1835元歷史最高價

美國科技股上周五強勢反撲，激勵台股9日跳空開高、開盤上漲173.29點，指數報31956.21點，隨後在台積電（2330...

日本大選執政聯盟大勝 股匯債先行反映政策走向

日本眾議院大選結果出爐，執政聯盟獲得更多席次，政治不確定性明顯下降，市場普遍解讀為首相高市早苗施政空間擴大，有利於後續推...

台股當沖比 衝今年高點

台股蛇年封關在即，隨行情仍在歷史新高區附近震盪下，近來投資人偏向短線交易，特別是當沖比上周均值升至40.31%，居今年來...

壽險去年砍台股4,498億 銀行、券商轉買股

金管會統計，2025年全年金融三業合計淨減碼台股2,993億元，其中壽險業全年大砍4,498億元，全數抵銷了銀行業與券商...

蔡明彥專欄／低基期科技股 風險可控

本周是蛇年最後交易的一周。上周起國際股、匯市隨川普推選華許為下屆Fed主席人選，加上在股市反應AI熱潮進入高檔之際，輝達...

10檔雙金鎖碼紅包股聚光 華航、聯電等抱股過年意味濃

台股處於AI強勁需求、地緣緊張升溫等多空交錯環境，近來行情上沖下洗，令投資人陷入是否抱股過年的兩難處境。這時不如跟著法人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。