SCFI 連五跌 市場預期3月前為易跌難漲格局

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

反應國際海運市場運價動向的SCFI指數，截至上周為止，為1,266.56點，較前一周下跌3.8%，其中，美東線為周跌2.8%，美西線周跌3.5%，歐洲線運價為周跌1%。

法人機構表示，SCFI指數近期連續五周走跌，由於春節過後進入需求空窗期，預期3月之前運價走勢仍是易跌難漲。

此外，近兩年隨市場新船陸續下水，已逐漸抵銷紅海繞道紅利，儘管2026年貨櫃海運市場供給過剩缺口較2025年縮小，然達飛及馬士基等大型航商陸續嘗試少數航線復航紅海，2026年貨櫃航商復航紅海機率將大幅提高，由於繞道航行相當於去化市場5%~7%的運力，因此，復航紅海後，市場船舶周轉率的提升將對運價帶來走跌壓力，其中又以歐洲線首當其衝，航商獲利恐進一步承壓。

分析師指出，受農曆春節前提前拉貨結束、貨量降溫影響，SCFI持續走弱，由於農曆年前貨主出貨需求平淡，船公司在現貨市場競價搶貨，加上亞洲多國長假與中東齋戒月影響，短期供需失衡情況難以改善。

近期馬士基所屬的雙子星聯盟已正式公告，印度經由中東到地中海航線將自2月中旬起恢復紅海航線，市場預期市場有效運力將釋放約6~7%，對於地中海線與歐洲線影響大。

由於產業供給趨向寬鬆，將不利運價走勢，故維持貨櫃航運產業中立看法，建議農曆年後再留意相關個股殖利率題材。

