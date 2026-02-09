台股當沖比 衝今年高點

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股年封關在即，隨行情仍在歷史新高區附近震盪下，近來投資人偏向短線交易，特別是當沖比上周均值升至40.31%，居今年來最高，凸顯投資人因蛇年封關在即、及行情高檔震盪劇烈下，藉由短線交易規避可能風險的心態。

根據統計，近來集中市場當沖比逐周攀升，上周五個交易日中，就有三個交易日超過40%，其中尤以3日來到43.74%最高，總計單周均值為40.31%，為今年來最高。

近來投資人除了轉向短線交易外，散戶追價動能也出現降溫跡象，反映其動向的大盤融資餘額已降至1月下旬以來的低點，80.2萬張的融資張數，則是19個交易日以來的新低。

截至上周五（6日）為止，集中市場融資餘額為3,739.9億元，單日大減89.2億元，是去年4月9日以來的單日最大減少金額，也是今年1月23日以來的低點；若以市場融資張數來看，截至上周五為止，為80.2萬張，也較前一日大減1.1萬張，是今年1月13日以來的新低。

分析師指出，散戶在近期出現追買動能下降的現象，主要應是目前指數仍在歷史新高區附近，在本周三蛇年封關後，將面臨11天長假，在未知變數罩頂中，部分投資人選擇先行獲利了結出場。另外，就是年關將近，民間資金需求殷切，包紅包的需求使得部分投資人賣股來包紅包。

此外，觀察三大法人在上周合計賣超逾3萬張的八檔個股中，包括友達（2409）、彩晶（6116）、南亞科（2408）、台積電（2330）四檔，都出現融資大增逾千張之舉，顯示目前許多焦點股的籌碼，已出現凌亂警訊，也是部分投資人居高思危心態轉濃的主因之一。

