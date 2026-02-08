2025年金融業砍股近3,000億 壽險業狂殺要寫句點了？

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會統計，2025年全年金融三業合計淨減碼台股2,993億元，其中壽險業全年大砍4,498億元，全數抵銷了銀行業與券商加碼力道。金融圈指出，壽險這波賣股潮，料是接軌新制前最後一波大調節，2026年再以賣股撐獲利的操作模式，料將暫告一段落。

關鍵主因是2026年IFRS17上路後，「覆蓋法」將走入歷史，為避免股價波動影響損益，業者會把股票部位，多數轉列OCI。

列OCI後，未來即使賣股，也不會挹注獲利，而是進入保留盈餘，使過去透過賣股拉抬當期獲利的空間大幅限縮，投資操作勢必回歸行情與配置考量。

數據顯示，壽險業2024 ~2025年合計減碼逾8,800億元，是金融三業近年賣股的主力。光2025年，壽險砍股4,498億元是有該統計來新高，更是2024年的1.04倍。

另一業者也說，壽險近兩年大賣股後，回補力道未見明顯增加，除接軌新制外，更關鍵是因台股大漲推升股價基期，股息殖利率相對下滑，高現金殖利率誘因不再。

前一波出清後，「不會賣的就不會動」，投資決策料將轉向現金流與資本配置考量。

相較之下，2025年銀行與券商已提前轉向布局。銀行業由減碼轉加碼570億元，券商加碼手筆，也年增五成到935億元，顯示銀行、券商已「轉守為攻」。

其中銀行業台股投資，扣除成本後，2025年底帳上未實現利益攀升到5,320億元的統計來新高、年增28%，顯示這波股海中，銀行是最大贏家，有助提升淨值，也讓銀行在不擴大風險下，保留跨年布局與調節空間。

金管會公布2025年底金融三業國內外股票投資餘額3兆9,310億元（市價列帳）月增1.6%，低於同期台股漲4.8%，顯示12月全體金融業仍站賣方。

若從12月單月操作觀察，金融三業分化更鮮明。銀行業12月回補台股142億元，是近半年最大買股手筆；券商更大舉加碼495億元，創統計新高，應與提前布局2026年AI題材有關。

反觀壽險，12月仍續砍台股1,192億元，連三個月砍股都破千億元。海外市場也同步調節，12月國內外股票合計減碼1,455億元。

累計2025年，壽險業全年大賣國內外股票達5,402億元寫有該統計來的新高，頗有趁接軌新制前，加強獲利落袋、降低2026年資本負擔的策略方向。

銀行業 壽險業 台股 股票 金管會 金融業
