紅包與年終獎金怎麼運用更有效？ETF&基金彈性配置讓資金轉為長期動能

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

農曆年後紅包年終獎金陸續入袋，如何妥善運用這筆一次性資金，成為不少投資人關注的理財課題。富邦投信指出，面對2026年全球經濟與政策環境仍具不確定性，紅包理財不宜躁進，建議以ETF搭配主動式基金的彈性配置策略，透過分散布局，兼顧成長機會與風險控管。

富邦投信表示，台股仍是國內投資人最具優勢的核心市場。台灣在半導體、AI與電子供應鏈具備完整產業聚落與國際競爭力，相關產業的中長期趨勢明確，適合成為投資組合的核心配置。透過聚焦科技與大型權值股的台股ETF與基金，不僅有機會參與AI資本支出持續擴張所帶動的產業成長，也有助於掌握台股中長期報酬潛力。

在海外布局方面，美國市場仍是全球科技創新與企業獲利的關鍵引擎。富邦投信分析，2026年被視為AI產業由基礎建設投資，逐步邁向應用落地與獲利兌現的重要轉折點，美國大型科技與成長型企業有機會迎來新一波獲利重估。透過美股ETF與相關基金參與AI、雲端運算與數位經濟發展，可協助投資人以相對有效率的方式，掌握全球生產力升級所帶來的長期投資機會。

此外，紅包理財亦可適度納入具成長潛力的新興市場，以提升整體投資組合的成長彈性。富邦投信指出，越南近年在科技製造、金融發展與公共投資推動下，加上國有企業改革、股市升級預期題材持續發酵，吸引國際資金關注，具備中長期投資價值，適合在風險可控前提下納入多元配置。

在風險管理層面，即使市場普遍認為利率已接近高點，但景氣循環與政策變化仍可能帶來波動。富邦投信建議，投資組合中可配置具主動調整機制的債券型ETF，透過投資等級債與部分非投資等級債的彈性配置，爭取相對息收來源，同時有助掌握整體資產波動。

富邦投信強調，紅包與年終獎金的投資關鍵，在於建立可長期執行的投資紀律。透過分批進場、長期持有，並定期檢視資產配置結構，投資人有機會在不同市場循環中維持策略一致性，讓紅包資金不只是短期運用，而是成為長期理財布局的重要起點。

富邦投信 新興市場 ETF 年終獎金 AI 台股 紅包
