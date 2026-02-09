一周盤前股市解析／績優權值股 逢低布局

台股距農曆封關僅三日，上周五（6日）盤勢極度動盪，受美股全面下跌與長假避險賣壓影響，內資與散戶出現賣股過年的恐慌心理。指數摜破月線引發急殺，隨後台積電力挽狂瀾縮小跌幅，終場下跌18點、收在31,782點。

統一投顧協理陳晏平表示，比特幣及白銀近期震盪激烈、農曆年前丙種結帳及獲利了結賣壓、技術線型轉弱、美股科技股財報不如預期，眾利空因素恐影響指數震盪整理；但美國與伊朗同意舉行會談、農曆年後尚有MWC、輝達GTC等利多題材，中長期多方架構未變。

欲規劃抱股過年的投資人，建議蛇年封關前挑選市場認同度高的績優股分批布局。中長線方面，維持聚焦台積電及先進製程、封裝相關、高速傳輸、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太軍工、材料升級或短缺概念、成衣製鞋及生技等族群。

台新投顧協理范婉瑜表示，電子族群受美國科技股股價大幅波動影響，近期面臨修正壓力，然國際AI領導廠商營運展望多數偏正向，且近期資金開始回流電子股，指標族群線型偏多，AI供應鏈年後有望重回主流。

傳產方面，鋼鐵、電線電纜、塑膠、航運、紡織製鞋等產業基本面緩步復甦，與國際趨勢同向，可偏多操作。觀光旅遊進入農曆新年旺季，亦有波段操作空間。

第一金投顧協理黃奕銓表示，美股財報周期間四大指數震盪加劇，且虛擬貨幣價格重挫，風險性資產價格恐陸續修正，加上即將封關過年，短線投資上宜留意回檔風險，嚴控持股水位。

長線上，AI應用成長，將帶動台股有撐，逢低優先布局績優權值股，以有成長動能產業為主，目前以AI相關展望最明確，成長性也最好，將是資金持續關注對象。