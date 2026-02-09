蔡明彥專欄／低基期科技股 風險可控

本周是蛇年最後交易的一周。上周起國際股、匯市隨川普推選華許為下屆Fed主席人選，加上在股市反應AI熱潮進入高檔之際，輝達與OpenAI的千億美元世紀大訂單傳出新變化、AI的創新與深化也開始觸動美國軟體、智慧金融等類股賣盤，導致從貴金屬、外匯、股市到虛擬貨幣等多種商品出現全面走跌現象，加深台股封關前夕資金退場觀望的壓力。

景氣好壞與資金多寡決定股市的多、空與強弱。先從景氣前景來看，我國去年12月的外銷接單受惠AI需求持續火熱，在傳統淡季依舊交出創紀錄的數據。上周美國CSP四大巨頭財報多已出爐，除獲利持續成長外，各公司均上調了今年在AI設備資本支出的金額。

其中，近期靠Gemini AI滿血復活的Google，為因應暴增的運算需求，宣告資本支出金額年成長預估超過一倍。由於各大廠無論是採用輝達晶片或是自行與博通合作設計的ASIC，最後統統得靠神山台積電領軍的高階製程生產才能順利上線，台灣科技股基本面截至目前為止並未看到烏雲。

就資金面來看，華許的出現，他以往的發言被華爾街高度檢視。華許未來的政策走向有三點值得投資人留意。首先，他認為貨幣政策要往前看而不是採目前「看後照鏡」、以落後資訊來下決策的模式。依此原則，由於通膨已逐漸逼近政策目標區，且AI已開始導致就業市場前景轉疲，研判華許會支持「超前部署」降息因應。

先前他曾表示中性利率應該在3%，以此判斷，今年尚有二至三次降息空間。此外，一旦他的任用獲國會同意，如何在FOMC票委間推動他的政策理念，恐需時間觀察。

其次，華許認為通膨的防患要從供給面，也就是減少市場過多的資產面來控制，這樣的理念，被市場解讀為貨幣的鷹派，應是近期高流動性、高評價資產賣壓浮現的主因。由於前次FOMC會議才決定變相重啟QE來解決美國金融市場資金吃緊的壓力，華許的理念與市場真實的感受要如何取得平衡，也需時間考驗。

第三點，市場認為華許會採取葛林斯班的市場溝通模式，調整金融風暴期間Fed採行的前瞻指引，減少政策的透明性，讓市場多空自我解讀、相互制衡，避免央行政策被市場反應綁架。如此一來，被多頭採用多年的央行賣權信念，恐也將改變，未來市場的震盪恐會加大。

不管今日的華許是否仍是市場熟知的華許，台股上周五在前一日美股大跌下，靠著堅實的基本面量縮收腳守住多頭架構。由於封關前股市已有適度拉回，選對股抱股過年仍可行，但由於春節長假不確定性高，建議投資人以資金水位高低、或適度透過衍生性商品為多頭部位買保險來操作為宜。

AI相關產業鏈仍是盤面上基本面透明度、能見度最確定的族群，半導體的產能擴充期很長且雲端大廠需求仍超過市場預期，目前供不應求的狀況短期不易反轉，ASIC概念股可布局。

其次，被動元件、矽晶圓等基期較低的科技族群也是抱股過年風險較低的標的。此外，具備相對高殖利率的個股，年後董事會、股東會將相繼登場，是法人機構熱衷買進的族群，也可納入投資人選股參考名單。

（作者是群益投顧董事長）

