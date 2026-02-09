10檔雙金鎖碼紅包股聚光 華航、聯電等抱股過年意味濃

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股處於AI強勁需求、地緣緊張升溫等多空交錯環境，近來行情上沖下洗，令投資人陷入是否抱股過年的兩難處境。這時不如跟著法人操作，觀察外資、投信兩大法人在近期同步大力加碼，抱股過年意味濃厚的華航（2610）、聯電等十檔「雙金鎖碼紅包股」，將是本周封關倒數三天的盤面人氣股。

根據統計，外資、投信二者在近五日同步買超、且合計張數逾5,000張，在基本面、籌碼面同步呈現優勢的鎖碼股，包括華航、聯電、旺宏、景碩、定穎投控、力積電、奇鋐、日月光投控、全新、鈺創等十檔「雙金鎖碼紅包股」，是投資人逢回布局的好標的。

台新投顧總經理江浩農、永豐投顧總經理黃柏棠表示，觀察近期美國科技巨擘在超級財報周時的表現，AI族群在股價漲多後、面臨各項營運數據考驗，往往得要端出未來一季或全年展望遠優於市場預期的牛肉，才會激勵行情走勢。

面對台股本周進入蛇年封關倒數計時、隨後將開始長達11天長假，期間美股動盪難免，但操盤人在封關前願意加碼，意味肯定基本面前景，抱股過年可能性高，是本周封關行情值得留意焦點。

統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長呂仁傑認為，每逢農曆年封關前，是否該抱股過年、抱股幾成，一直是困擾投資人的難題，像是去年封關期間，DeepSeek橫空出世，導致美股走跌、而台股在開紅盤後，也大幅修正。因此，雖然過去15年開紅盤上漲機率高達67%，但今年面臨中東、中南美等地緣風險增溫，建議操作宜回歸基本面。

過年 董事長 台股
