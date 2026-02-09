聽新聞
就市論勢／矽光子、能源 可短打

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

日本眾議院選舉堪稱2月全球最大事件，多項權威民調預估「高市大勝」，使得執政聯盟席次達眾議院三分之二「修法級優勢」、自民黨超過233席單獨過半；在野勢力立憲民主黨與公明黨「中道改革聯盟」選情低迷，席次預估腰斬。

高市核心主張將獲得強大民意授權，包括一、擴張性財政：主張擴大投資與支出刺激增長，削減食品消費稅二年緩解通膨。二、貨幣政策立場：專注於「薪資與增長」的良性循環，日股有望挑戰新高。三、國家安全：強化防衛能力及修改憲法，日本軍工產業與安全監控股。另外，美、日、台採取同步經濟擴張政策，台積電宣布熊本二廠升級成3奈米，合作關係將更緊密。

台股最大利多是資金面充沛，而台股具備高成長、合理估值特徵，持續吸引國際基金流入。2月初有多檔重量級「主動型ETF」上市，內資投信的建倉需求，不僅是大盤低檔重要資金支撐，更是高度成長型股價推升的動能。

最大利空則是基期與估值修正壓力：股價已反映未來兩季利多，市場對負面消息變得異常敏感。多家重量級公司法說會（如聯電、世界先進）展望「符合預期」，但股價累積漲幅過大，引發短線利多出盡獲利了結賣壓。

投資建議

檢視持股屬性汰弱留強，不增加部位而是優化投資組合。持股區分為「成長型」與「周轉型」，投資人持股水位維持在30%（保守型）至70%（樂觀型），規避風險不將資金集中於單一族群，AI族群挑最好或最強的，而非AI股則聚焦在各族群的指標股。

短線操作建議包括太空電力概念、PCB族群、矽光子、能源、塑化與金融等。

