AI地基穩加上IPO熱 長期投資科技股跟上AI發展

Nvidia執行長黃仁勳認為，「AI泡沫」說法言過其實，鉅額AI投資仍將延續，各界同時也關注多家知名企業有望於今年IPO，除為市場帶來話題外，本身也象徵著AI發展的重要里程碑，對於投資人而言，在AI巨浪持續推進下，影響力將持續擴散至各產業，值此之際，布局能一手掌握多元AI投資機會的科技股票型基金將是個優質選擇。

黃仁勳反駁AI支出難以為繼的質疑，不認為高資本支出是泡沫徵兆，反而是「史上最大規模基礎建設」的明證，並以「五層蛋糕」來比喻AI產業，最底層是能源，往上依序是晶片、雲端基礎建設、模型、應用程式，當前的支出巨浪主要集中在底層的能源與晶片，是一個正從根基搭建的新興產業，地基很穩固，富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯則認為，儘管需要時間才能在整個經濟普及AI，但相信在未來12-24個月代理式AI在管理冗長、複雜、特定領域任務上的能力將得到提升，物理AI也將取得進展，如：自動駕駛、機器人，2026年甚至可能是自駕技術的潛在轉折點。

隨AI持續發展，所需資金也不斷提高，已非先前僅透過私募方式籌資所能滿足，故向公眾籌資的IPO很可能會開始接手私募籌資，這之中便包含兩大AI巨頭OpenAI與Anthropic，均可能在今年IPO並透過IPO來為龐大資料中心與算力籌資，也象徵著AI發展進入新階段，有趣的是，馬斯克旗下火箭與衛星發射商SpaceX也正考慮IPO，因AI需要龐大算力，但在地面發電不足且受監管與土地限制下，不久的未來將會出現「一堆晶片無法通電」的窘境，故將太陽能資料中心送上太空並在太空發電有望成為一個新趨勢，而這需要更多火箭以及資本，同時也提供市場新的投資話題。

富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦投資AI題材，近七成持股與AI相關，除包含Nvidia、微軟、Alphabet、博通、台積電ADR等領頭羊外，前述積極參與IPO的OpenAI(主要投資專為其籌資的實體Aestas Management)、Anthropic、SpaceX也是該基金持股，坐擁已上市與未上市AI業者的投資契機。

富蘭克林證券投顧表示，隨著市場注意力轉向支持性的財政與貨幣政策、放鬆監管、AI驅動的生產力提升，這些因素均有助支撐美國經濟，而AI帶來的長期結構性轉變將使科技股在持續實現強勁獲利成長，建議投資人以長期投資視角看待AI，根據統計，若從1980年以來便投資那斯達克綜合指數，截至2025年底累積報酬高達195倍，此外，在1971年2月至2025年12月任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數三年平均報酬約達20.77%，上漲機率超過八成，投資人也可藉由穩定月收益平衡型基金為核心並搭配定期定額投資科技股票型基金來打造攻守兼備投資組合。