2025年韓股強勢引領全球 亞洲新興市場抗跌力強

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2025年，在全球51個主要股市中，南韓股市表現最為突出。韓股示意圖。路透
2025年，在全球51個主要股市中，南韓股市表現最為突出，KOSPI指數全年上漲75.6%，創下近25年來最佳紀錄。進入2026年，短短一個多月內最高升超23%，顯示出強勁的持續動能。

FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘表示，首先，南韓股市的優異表現揭示全球經濟周期的轉變。南韓作為出口導向型經濟體，位居全球第六大出口國，出口貢獻占GDP超過40%。近期數據顯示，2026年1月出口額達658.5億美元，按年成長33.9%，為2021年8月以來最高；2025全年出口更首破7000億美元大關。

歷史數據表明，南韓出口成長與KOSPI指數變化高度相關，相關係數約0.6。這不僅反映本地經濟基本面改善，更作為全球需求的前瞻指標。南韓的主要貿易夥伴包括美國、中國大陸和日本，其出口動態與全球製造業PMI及花旗經濟驚奇指數（Citigroup Economic Surprise Index, CESI）趨勢一致，暗示供應鏈復甦、貿易量增加，製造業正進入上升階段，為風險資產提供堅實支撐。

其次，這波漲勢預示新興市場股市前景樂觀。全球供應鏈需求回暖下，新興市場整體受益，南韓股市作為亞洲新興市場的代表，常被視為高流動性的Beta標的。當投資者增加新興市場配置時，資金往往先湧入韓股，帶動整體類股同步上漲。過去一年，韓股持續走強，伴隨創紀錄資金流入，顯示風險偏好提升，並擴散至其他新興市場。相關資金流指標已升至近年高位，確認跨境資本正重新青睞新興市場。因此，今年新興市場股市整體表現值得期待。

第三，從投資角度，半導體ETF可作為間接布局KOSPI的途徑。南韓股市高度集中於科技產業，佔比超過50%，以硬體和半導體為主。三星電子與SK海力士合計佔市值近45%，其表現與AI及半導體主題ETF（如SMH和AIQ）高度聯動，相關係數達0.75至0.8。在AI資本支出擴張的背景下，這提供結構性助力。此外，隨著出口回暖，全球貿易量上升，運輸需求增加，航運費用上漲，有利物流板塊。中遠海控、招商局港口和海豐國際等股與南韓出口相關係數達0.59至0.69，預期將持續受益於貿易復甦。

盧曉暘表示，南韓股市的強勁漲勢不僅源於本地出口動能增強，更反映全球製造業和貿易循環重啟，具有領先指標意義。在此環境下，新興市場、AI相關半導體產業，以及航運港口股皆具投資機會，投資者可適時布局。

