麗豐營收／開門紅！1月達3.79億元、年增破117.15％

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

麗豐-KY（4137），6日公布2026年1月合併營收3.79億元，年增117.15％，人民幣營收從2025年6月份起，已經連續八個月較去年同期增長，顯現終端消費動能逐步回溫。

麗豐-KY強化門店經營體質，透過標準化流程與專業服務提升單店轉化效率，展現出聚焦門店的效益，成功延續2025年第3、4季以來的成長士氣，為2026年營運表現奪得「開門紅」，奠定穩健起步基礎。

麗豐-KY觀察到，中國美容服務市場仍維持穩定成長動能，根據研究機構Fort、une Business Insights報告指出，中國保養品市場規模將從2025年的642.3億美元成長到2032年的1,286.1億美元，年增長率為10.43%。隨著產業競爭深化，市場亦同步出現結構性轉變，美容院產業加速汰弱留強，朝向品牌化、連鎖化與專業化經營發展，其中「品牌在地化」更成為推動市場成長的重要關鍵。

公司表示。力愈來愈多品牌透過調整產品設計與行銷策略，貼近中國消費者的文化價值與美容偏好，以強化消費者認同與黏著度，國際美妝品牌亦積極透過與中國本土品牌合作深化在地布局。面對中國美容院產業加速汰弱留強、朝品牌化與連鎖化發展的趨勢，麗豐-KY自2024年底起即前瞻佈局，並於2025年全面推動「聚焦門店經營、雙核驅動成長、品質引領未來」三大營運主軸。

麗豐-KY進一步表示，旗下克麗緹娜美容加盟事業體（以下簡稱「克麗緹娜」）以門店經營健康度與單店盈利能力為首要目標，要求門店全面落實公司標準與數位化營運模式，包括人員配置、服務流程、門店形象與數位平台集中管理等，打造可複製的成功門店模型。隨著單店月均採購金額持續回升，可在市場汰弱留強、加速品牌化與連鎖化的階段，穩健推動高品質展店計畫，擴大具備獲利能力的門店覆蓋率。

同時，以「產品力 × 數位營運力」作為成長雙引擎，一方面持續聚焦高功效、具科研驗證的中高端護膚解決方案，強化明星產品的放量表現，並保持新品有節奏地接續推出；另一方面，營運端將進一步深化 AI 與數位工具於門店管理、會員經營與行銷轉化的應用，提升客源轉化效率與單店營收可預期性，放大單店產出效益。

展望2026年，麗豐-KY維持審慎樂觀，將在既有體質改善成果上以品質與效益為核心，推動資源配置優化，聚焦能產生實質營運貢獻的事業體與通路模式，降低非核心或低效投入對整體獲利的影響。同時藉由研發實力、專業服務與品牌信任感為基礎，鞏固在功效型護膚與專業美容連鎖領域的市場定位，為中長期成長建立更穩固的品質護城河。麗豐-KY看好在策略聚焦與營運效率同步提升下，2026年將成為麗豐-KY邁向穩定且可延續成長的重要關鍵年。

麗豐 市場
相關新聞

玉山金獲利寫下最旺元月 稅後純益40.2億元 國票金賺4.8億元 年增二倍

玉山金、國票金昨（6）日率先公布1月自結獲利，其中，玉山金單月稅後純益40.2億元，創下歷年同期新高，年增率32.9%，...

上海商銀1月 EPS 0.37元

上海商銀昨（6）日公告自結1月合併稅前盈餘26.6億元，稅後純益18.1億元，較去年同期成長約5.7%，每股稅後純益（E...

晶華年終獎金三個月起跳 可望稱冠業界

晶華酒店今（6）日員工將領到年終獎金，2025年受惠商務客需求回籠，住房、餐飲、麗晶精品業績都寫下好成績，年終獎金平均值...

奧義賽博上市首日漲64%

擁有國際級資安技術與亞洲領先的AI原生資安產品，奧義賽博-KY創（7823）（CyCraft）昨（5）日在創新板以每股9...

雲豹能源啟動十年計畫

再生能源系統整合商雲豹能源（6869）啟動十年布局計畫，總經理趙書閔出，旗下二大子公司天能綠電、台普威能源即將分別轉上櫃...

成衣雙傑 1月合併營收跳高

儒鴻（1476）昨（5）日公布1月合併營收35.82億元，年增7.55%，創17個月新高。儒鴻表示，今年以來整體接單表現...

