志聖1月營收逼近10億元創新高 均豪降至10個月最低

中央社／ 新竹8日電

設備廠志聖1月營收攀高至新台幣9.94億元，創下歷史新高，同為G2C+聯盟成員均豪和均華1月營收表現不同調，均豪為10個月來新低，均華為歷年同期次高水準。

志聖自結1月營收9.94億元，月增64.6%，較去年同期增加124.1%。志聖表示，客戶需求提升是推升1月營收創高的主要動力。

均華自結1月營收2.31億元，月減26.54%，較去年同期增加56.66%，為歷年同期次高水準，僅次於2024年1月的3.32億元。均華指出，營收波動主要是因為配合客戶出貨。

均豪自結1月營收2.69億元，月減51.46%，較去年同期減少5.41%，為10個月來新低。

人工智慧（AI）強勁需求，驅動半導體先進製程和先進封裝市場高度成長，志聖透過與均豪和均華合作，積極搶攻半導體設備商機，為營運注入成長動能。

營收 均華
