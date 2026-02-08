快訊

搭高鐵目睹乘客將座椅轉向1角度 331萬人看傻：自己打造觀光列車

台股周線連六紅後轉收黑 三萬點成多空試金石 美股大漲定錨 台股安心

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
圖為台股示意圖。聯合報系資料照片
加權指數上周五下跌18點，收在31,782點，成交量7,003億元。籌碼面部分，三大法人賣超192.7億元，其中外資現貨賣超71.5億元，期貨淨空單減少1,641口至25,102口。投信買超67.6億元，自營商賣超188.8億元。上周台股下跌280點，跌幅0.8%，周線連六紅後轉為收黑。

永豐期貨指出，上周五盤勢雖然出現灌破月線的技術面警訊，但隨著美股期指在亞盤時段逐步止穩，台股賣壓也明顯收斂，盤中低點未再擴大，顯示短線恐慌情緒暫時獲得控制，不過這一波修正的主導權仍然牢牢掌握在美股手中，台股更多只是被動反映。月線遭到有效跌破在技術分析上本就不是小事，代表中期趨勢開始轉弱，多方心態勢必轉趨保守，在此情境下，指數回測整數心理關卡三萬點並非危言聳聽，反而是相對合理且健康的整理路徑，特別是在國際市場尚未完全消化利率、通膨與企業財報變數之前。

永豐期貨分析，從盤面結構來看，權值股撐盤力道有限，中小型股反彈多屬技術性回補，並非資金積極回流，這也意味著目前的止穩仍偏向被動防守而非主動進攻，因此上周五美股的走勢將成為關鍵觀察點。美股若能出現量價配合的止跌訊號，台股有機會在三萬點附近築出短線支撐。

就目前觀察，因為上周五美股四大指數均收紅，漲幅在1.9%到5.7%之間，且以費半指數上漲5.7%最高，台股周一開盤可正面偏多看待。

台股 美股 期貨
相關新聞

台股周線連六紅後轉收黑 三萬點成多空試金石 美股大漲定錨 台股安心

加權指數上周五下跌18點，收在31,782點，成交量7,003億元。籌碼面部分，三大法人賣超192.7億元，其中外資現貨...

春燕報到族群「金馬年翻身」 專家看好聯電、茂達、穩懋等業績升溫

台股在AI需求帶動下，先進製程、散熱等個股股價陸續衝上新高，令散戶望盤興嘆。市場專家指出，成熟製程、類比IC、手機、PA...

股息加碼潛力股多頭明燈 廣達、華固等吸引存股族

台股震盪加大，增添選股難度，法人指出，廣達、華固等現金股息逾5元、股息發放率超過60%、殖利率5%以上的「565潛力股」...

台股金蛇年封關 五大驚奇

金蛇年進入尾聲，台股將於11日封關。目前距離封關僅剩三個交易日，市場屏息以待，看加權指數能否在最後關頭再創佳績，而在此之...

輝達助攻 道瓊破天荒登上5萬點！台股有望歡樂封關

輝達上周五帶領半導體股強勁反彈，不僅讓美國科技股擺脫連三日的沉重賣壓，還助攻道瓊工業指數首度站上五萬點大關，美國總統川普...

美系CSP資本支出強勁 法人點名短線關注九檔GB供應鏈

美國雲端服務供應商（CSP）上季及2026年資本支出優於預期，有利台股IT硬體供應鏈，投顧法人建議，短線可關注廣達（23...

