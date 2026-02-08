台股周線連六紅後轉收黑 三萬點成多空試金石 美股大漲定錨 台股安心

加權指數上周五下跌18點，收在31,782點，成交量7,003億元。籌碼面部分，三大法人賣超192.7億元，其中外資現貨賣超71.5億元，期貨淨空單減少1,641口至25,102口。投信買超67.6億元，自營商賣超188.8億元。上周台股下跌280點，跌幅0.8%，周線連六紅後轉為收黑。

永豐期貨指出，上周五盤勢雖然出現灌破月線的技術面警訊，但隨著美股期指在亞盤時段逐步止穩，台股賣壓也明顯收斂，盤中低點未再擴大，顯示短線恐慌情緒暫時獲得控制，不過這一波修正的主導權仍然牢牢掌握在美股手中，台股更多只是被動反映。月線遭到有效跌破在技術分析上本就不是小事，代表中期趨勢開始轉弱，多方心態勢必轉趨保守，在此情境下，指數回測整數心理關卡三萬點並非危言聳聽，反而是相對合理且健康的整理路徑，特別是在國際市場尚未完全消化利率、通膨與企業財報變數之前。

永豐期貨分析，從盤面結構來看，權值股撐盤力道有限，中小型股反彈多屬技術性回補，並非資金積極回流，這也意味著目前的止穩仍偏向被動防守而非主動進攻，因此上周五美股的走勢將成為關鍵觀察點。美股若能出現量價配合的止跌訊號，台股有機會在三萬點附近築出短線支撐。

就目前觀察，因為上周五美股四大指數均收紅，漲幅在1.9%到5.7%之間，且以費半指數上漲5.7%最高，台股周一開盤可正面偏多看待。