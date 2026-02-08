富蘭克林：新興股市債市四大利多

富蘭克林投顧指出，新興市場對內正進入總體經濟穩定、政策彈性、企業改革相互強化的階段；對外則與AI需求爆發、去美元化、供應鏈重組等利多相互呼應，逐步提升在全球資產配置中的角色。新興股市及債市主要有四大利多：

首先，新興市場是全球成長的火車頭，經濟成長貢獻居高不下。新興市場已成為全球經濟成長最主要的動能來源。富蘭克林投顧指出，根據國際貨幣基金（IMF）2026年1月的最新的展望報告，新興國家的經濟成長率預期遠高於成熟國家。美國AI巨頭資本支出不斷提升，更帶動亞洲企業成為全球AI基礎建設、供應鏈的硬體出口核心。

二是 AI 2.0浪潮從「硬體建設」轉向「遍地開花」。富蘭克林投顧指出，AI的投資機會不再僅限於少數美國科技巨頭。聯合國貿易和發展2025科技與創新報告指出，AI市場規模預計將從2023年的1,890億美元，暴增至2033年的4.8兆美元。

富蘭克林投顧指出，亞洲擁有半導體優勢，台灣、南韓在AI硬體（半導體、伺服器、網路設備）供應鏈中擁有不可取代的地位。此外，中國大陸應用爆發也是龐大商機，如DeepSeek、豆包（字節跳動）、千問（阿里巴巴）等 AI助手正引領潮流。中國AI應用展現出「低成本、高效率、變現快」的特色，讓AI從實驗室真正走入大眾消費生活。

三是評價極具吸引力，企業獲利強勁噴發。富蘭克林投顧指出，新興市場企業獲利經歷過去十年的放緩後，彭博資訊預估，在2023-2027年，新興市場企業將迎來年複合成長率13.9%的強勁回升，亮眼的成績單有望優於成熟股市。

四是資金流向反轉，可分散過度擁擠的美國市場。彭博資訊統計，2025年新興股債ETF的資金流入規模已連續三年攀升，流入美國的資金規模卻下滑。富蘭克林投顧分析，隨著美國例外論鬆動，全球投資人為了分散風險，開始將資金分散至美國以外市場，促使投資組合多元化。