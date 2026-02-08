輝達助攻 道瓊破天荒登上5萬點！台股有望歡樂封關

輝達上周五帶領半導體股強勁反彈，不僅讓美國科技股擺脫連三日的沉重賣壓，還助攻道瓊工業指數首度站上五萬點大關，美國總統川普也發文慶祝道瓊指數達到新里程碑，並預測在他任期內會衝上十萬點。台股即將於本周三迎來農曆年封關，美國科技股強勁走勢，也有望給台股蛇年封關紅包行情帶來信心。

輝達執行長黃仁勳接受ＣＮＢＣ節目訪問時指出，科技業投入人工智慧（ＡＩ）基礎設施的資本支出激增，既合理、適當而且還會持續下去，因為ＡＩ投資會讓這些科技巨頭的現金流開始升高。

他預期，這波ＡＩ基礎設施布建將延續七到八年，需求「高得令人不可思議」。他說：「ＡＩ已變得實用，而且功能卓著，採用率高得不可思議。」受此激勵，輝達股價六日收盤大漲百分之七點九。

輝達大客戶亞馬遜、Google、Meta、微軟過去兩周來發布財報，並表示打算大幅提高ＡＩ基建支出。這些超大規模雲端服務業者今年合計資本支出可能達六千六百億美元，其中大多將用來購買輝達ＡＩ晶片。支出金額如此驚人，讓投資人不安，以致這四檔科技股近日市值合計蒸發將近一兆美元。

但黃仁勳說，他不擔心科技業者的算力增加過多，因為當前這股ＡＩ基建投資，不會像昔日網際網路第一波投資潮那般，留下大量閒置基礎設施，這波「人類史上最大的基礎設備布建潮」是受極高的算力需求驅動，他預期，這波ＡＩ基建投資熱潮可望持久，「因為這些公司的現金流將開始升高」。

他指出，Anthropic和OpenAI都「賺很多錢」，「如果他們獲得的算力加倍，營收將增至四倍。」

道瓊指數衝破五萬點大關的臨門一腳，正值華爾街嚴加審視ＡＩ狂熱、且軟體股頹勢近日開始波及其他領域之際。投資人正押注美國經濟會再加速成長。一月就業和通膨數據將集中於本周發布，利率展望也再度成為投資人關注的重頭戲。