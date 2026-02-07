美系CSP資本支出強勁 法人點名短線關注九檔GB供應鏈

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
美國雲端服務供應商（CSP）上季及2026年資本支出優於預期，有利台股IT硬體供應鏈，投顧法人建議，短線可關注廣達（2382）、緯創（3231）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、台達電（2308）、貿聯（3665）、勤誠（8210）、川湖（2059）及富世達等本季營運動能較強GB供應鏈。

大型本國投顧分析，美國四大CSP近期法說看好2026年資本支出成長，但市場擔憂五大CSP上季資本支出占營運現金流比例上揚至68%，龐大AI投資將導致自由現金流量進一步惡化，相關個股股價反而負向反應。

多數CSP前一季資本支出優於預期，前五大CSP合計年增71%、季增24%至1,307億美元，2025年資本支出年增72%至4,115億美元。據業者最新展望，隱含2026年資本支出將年增64%至6,764億美元，較先前年增32%上修，尤以谷歌及亞馬遜上修幅度最大。

CSP業者均提到硬體供給受限，預估延續至2026年底。法人認為，資本支出展望優於預期隱含AI需求強勁，且記憶體價格上漲也帶動成本上揚，AI需求正向將挹注台灣相關供應鏈獲利。

隨組裝更加順暢，法人預期第1季GB機櫃出貨將季增，包括散熱、滑軌、機殼與電源供應器等廠商般單季營收有望繳出季持平至季增表現。

法人預估GB機櫃出貨由2025年2.5萬櫃提升至2026年6.5至7萬櫃，多數CSP業者積極採用自家ASIC晶片，從晶片出貨量來看，谷歌及亞馬遜ASIC AI伺服器2026年出貨成長幅度最大。

另一方面，英特爾及超微（AMD）都看到2026年通用伺服器需求強勁，其中超微預期整體伺服器CPU強勁年增雙位數，並已提升供給，英特爾則預期DCAI業務2026年將強勁成長。隨主要CSP資本支出展望強勁，法人評估今年通用伺服器出貨量增幅有上修空間。

AI 亞馬遜 奇鋐 台達電 ASIC 英特爾 貿聯 廣達 勤誠 富世達
