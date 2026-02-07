景碩自結2025年 EPS 3.5元 今年有望翻倍成長

景碩（3189）2025年第4季營收季增3%、年增32.6%，毛利率較上季增加至22.1%，主要是匯率影響降低與產品價格反映原物料成本上漲，稅後純益6.4億元，季增89.2%、較前一年同期由虧轉盈，每股獲利（EPS）1.41元。

分析師指出，景碩2025年全年營收則為393.5億元，年增28.8%，毛利率21.1%，稅後純益15.9億元，年增31.6倍，EPS為3.51元。

展望2026年，景碩新增約235億元專案資本支出，主要用於ABF載板擴廠，以因應GPU、ASIC客戶需求，大幅優於市場看法。此外，整體載板產業正受惠於上游原物料漲價載板廠可合理轉嫁、高階產能供給緊張帶動稼動率提升快速等因子，將加速推升財務數據優化空間，持續對於整體產業抱持正向看法中，估計今年EPS有望翻倍成長至8元的水準。