藥華藥自結2025年12月每股賺1.72元 法人：今年EPS 有望成長至23.8元

藥華藥（6446）2025年12月自結每股獲利（EPS）為1.72元，分析師指出，單月獲利受費用認列以及匯率等因素影響，但營收規模與現金流表現穩健，整體營收獲利持續成長趨勢未變，預估今年EPS將成長至23.8元。

法人機構表示，藥華藥2025年Ropeg用於真性紅血球增多症（PV）營收大幅成長，由於Besremi（Ropeg）在美國和日本銷售持續成長貢獻營收獲利，海外銷售團隊大幅擴編人力，目前病患數約3,000人，患者族群規模約16.5萬人，滲透率仍偏低。藥華藥去年10月中已向美國FDA申請Ropeg筆型注射器，預計今年2月查驗登記。

另外，Ropeg於北美進行的原發性血小板過多症（ET）臨床試驗EXCEED-ET取得成功；數據顯示Ropeg在全族群療效顯著，在未曾接受治療的一線病患反應率達68%，展現優異的一線治療潛力，並且顯著降低JAK2基因突變負擔，具備改變疾病進程效益。

新適應症原發性血小板過多症（ET），已向美國、日本、中國大陸、台灣提交藥證申請；美國於去年10月完成sBLA提交，12月底進入實質審查，預計今年第3季藥證審查；預期台灣、日本、大陸的ET申請也將在2026年陸續獲批，ET獲准將成首個同時治療PV與ET藥物。

真性紅血球增多症（PV）新病患數持續增加，新適應症原發性血小板增多症（ET）預計今年8月底完成藥證審查，有望成為新成長引擎中，預估今年EPS將成長至23.8元。