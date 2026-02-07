藥華藥自結2025年12月每股賺1.72元 法人：今年EPS 有望成長至23.8元
藥華藥（6446）2025年12月自結每股獲利（EPS）為1.72元，分析師指出，單月獲利受費用認列以及匯率等因素影響，但營收規模與現金流表現穩健，整體營收獲利持續成長趨勢未變，預估今年EPS將成長至23.8元。
法人機構表示，藥華藥2025年Ropeg用於真性紅血球增多症（PV）營收大幅成長，由於Besremi（Ropeg）在美國和日本銷售持續成長貢獻營收獲利，海外銷售團隊大幅擴編人力，目前病患數約3,000人，患者族群規模約16.5萬人，滲透率仍偏低。藥華藥去年10月中已向美國FDA申請Ropeg筆型注射器，預計今年2月查驗登記。
另外，Ropeg於北美進行的原發性血小板過多症（ET）臨床試驗EXCEED-ET取得成功；數據顯示Ropeg在全族群療效顯著，在未曾接受治療的一線病患反應率達68%，展現優異的一線治療潛力，並且顯著降低JAK2基因突變負擔，具備改變疾病進程效益。
新適應症原發性血小板過多症（ET），已向美國、日本、中國大陸、台灣提交藥證申請；美國於去年10月完成sBLA提交，12月底進入實質審查，預計今年第3季藥證審查；預期台灣、日本、大陸的ET申請也將在2026年陸續獲批，ET獲准將成首個同時治療PV與ET藥物。
真性紅血球增多症（PV）新病患數持續增加，新適應症原發性血小板增多症（ET）預計今年8月底完成藥證審查，有望成為新成長引擎中，預估今年EPS將成長至23.8元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。