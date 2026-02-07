上市櫃公司元月營收可望連七個月維持逾4兆元高檔 添增反彈底氣

台股近期漲多拉回，力守月線支撐。法人指出，元月營收挾工作天數完整、消費性電子提前拉貨及人工智慧（AI）伺服器需求熱絡等效應，可望連七個月維持4兆元以上高檔水準，創歷年同期最高，添增反彈底氣。

台股自元月以來一路震盪走高，接連攻克29,000點、30,000點、31,000點、32,000點等關卡，並一度攻抵33,000點前，除內資豐沛助威外，法人機構在台積電（2330）法說後蓄勢調高今年上市櫃公司獲利，是多頭氣勢旺盛的最大底氣。

台新投顧副總經理黃文清分析，雖然台股短線過熱面臨技術性修正，及封關前丙種結帳等壓力，但隨元月營收陸續揭曉，假如漲多股繳出優於預期成績單，或有助於多空籌碼良性換手，股價整理過後再度發動攻勢。

往年第1季進入淡季，但受惠記憶體、晶圓代工、銅箔基板、玻纖布、被動元件等漲價效應，終端廠商短期內可能提前拉貨，以預先準備庫存，法人研判多數電子廠商營運表現與上月差異不大，具漲價優勢者甚至出現月增態勢。

法人表示，台積電及主要AI供應鏈同步釋出優於市場預期的營運展望，且從去年以來AI部分產能吃緊及漲價效應開始擴散至各個族群，非AI族群亦因庫存周期改善，補庫存需求同時發酵，看好上市櫃公司元月整體營收將維持4兆元以上，第1季淡季不淡。