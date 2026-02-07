1月台股出現三大狂熱

臺灣證券交易所昨（6）日公布1月集中市場相關數據，其中，定期定額每月投入金額突破歷史新高至238.3億元、有交易戶數大增逾百萬戶、每日平均當沖戶數增幅逾43%，台股呈現「三大狂熱」，帶動台股1月狂飆3,100點或10.7%，為歷年來單月最大漲點。

據統計，1月定期定額投資金額238.3億元，較去年12月定期定額投資金額223.5億元，單月增加14.7億元、增幅6.6％，顯示小資族與散戶將資金持續投入股市的信心堅定。

今年1月有交易戶數518.7萬戶，去年12月有交易戶數411.5萬戶，投資人大幅回籠，增加107.2萬戶、增幅高達26%，顯示元月與作夢行情發威，助漲台股表現熱絡。

自然人成交值比重1月56.18%、較去年12月的53.37%提升；外資成交值比重下降至32.6%，相較去年12月的33.5%，顯示內資資金進場推升台股效應明顯。

當沖成交值占比部分，1月37.3%、平均每日當沖戶數20.4萬戶，相較去年12月的37.1%、14.2萬戶，不僅當沖占比提升，每日當沖戶數增加6.1萬戶、增幅高達43.2%。

ETF成交值占比部分，1月6.4%，比去年12月占比6.2%提升；成交量周轉率上升至19.1%，高於去年12月的12.8%，顯示台股1月交投熱絡、投資人積極進場操作。