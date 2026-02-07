國泰投信：可抱股過年 總座張雍川看好AI商機

台股昨（6）日早盤一度下殺636點，測試月線支撐。展望後市，國泰投信總經理張雍川認為，台灣在AI浪潮中扮演全球供應鏈核心角色，AI商機奠定多頭底氣，拉回反而是逢低承接好機會，建議以AI題材為主軸，再搭配另類資產，有助穩定投組波動及分散風險。

國泰日本不動產（009817）昨日舉行掛牌典禮。針對近期台股波動放大，張雍川在掛牌典禮後受訪指出，近日台股震盪主要反映兩大因素，包括市場對美國科技股擔憂、農曆過年節前賣壓，但市場對美國科技軟體股擔憂衝擊反應過度，因為長期來看，AI需求及成長性相當明確，長假前賣壓也宣洩差不多了，拉回反而可以逢低、抱股過年，科技主題仍是今年投資主軸，但也提醒投資人配置需要多元布局。

國泰投信ETF研究團隊指出，在經濟成長動能強勁、企業獲利看升的背景下，台股長線樂觀，建議投資人不要揣測短線低點，應採取「定期定額」及「逢低加碼」方式持續配置科技股票型ETF，搭上台灣經濟的順風車。

從資產配置角度來看，國泰投信董事長李偉正認為，國泰日本不動產連結的J-REITs，與全球股債連動性較低，能發揮分散風險功能。目前日圓匯率仍在歷史低檔，未來若日本經濟政策回升，有機會同步掌握資產增值與匯兌收益雙重紅利。

國泰日本不動產掛牌規模即逾50億元，成為全台規模第二大日股ETF，掛牌首日成交量93,108張，為盤面第七大熱絡ETF。