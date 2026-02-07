台股拉尾盤 上演V型反轉 法人研判下周指數量縮區間整理

台股昨（6）日高檔賣壓持續宣洩，盤中下殺636點至31,164點後，拜台積電（2330）擺尾收紅、老AI股出面表態，上演V轉秀戲碼，終場小跌18點收31,782點，月線失而復得，留618點長下影線。周線跌280點或0.8%，終止連六紅。

隨輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、微軟、台積電ADR等盤後走揚，帶動美股三大指數期貨電子盤翻紅，台指期夜盤強彈超過400點，重登32,000點整數關卡，若多頭氣勢延續至收盤，將有利於台股下周一交投氛圍。

外資近六日期現貨操作動向

三大法人昨日賣超192.7億元，其中外資調節金額縮減至71.5億元，連二賣，主要賣超台積電、聯發科、群聯、台光電，在21.9至115.7億元不等。外資在台指期留倉淨空單減少1,641口至25,102口，近十日最低。

投信單日買超67.6億元，主要來自投資人逢低加碼申購市值型及主動式ETF，連五買、累計買超313.1億元；自營商大賣188.8億元，連八賣、累計賣超834.7億元；八大公股券商進場承接81億元，連三買。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利、第一金投顧董事長黃詣庭等看法，台股封關倒數計時、技術面過熱修正壓力仍在，加上近日美股、比特幣、黃金等市場震盪不安，昨日盤中一度摜破月線，引發停利及高檔追價融資賣壓出籠。所幸以外資總買進、總賣出及淨賣超金額並未明顯放大，及量縮留長下影線來看，法人研判長假前賣壓宣洩約七至八成，下周可能在31,000點附近量縮區間整理，建議封關前宜降低槓桿、控制持股水位，持盈保泰。

台股昨日走勢極度動盪，在台積電及台達電、廣達、緯穎等老AI股齊力拉抬下，多頭力挽狂瀾縮小跌幅並一度翻紅漲41點，終場收小黑，成交量縮至7,003億元，1月16日以來最低。