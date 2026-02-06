ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 逆勢勁揚3%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股本周受到美科技股財報行情失靈、比特幣及黃金等大跌，加上封關前結帳賣壓出籠等影響，回測月線支撐，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以富邦蘋果反一N（02001R）逆勢上揚3.84%居冠。

追蹤台股標的為主的21檔ETN中，僅四檔繳出正報酬、七檔打敗兩市大盤，在盤勢轉趨保守時居上風的富邦蘋果反一N單周漲幅3.84%，登上冠軍寶座，元大金融配息N、元大金融高股息N分居二、三，單周各漲2.00%、0.83%。

