ETN趨勢導航／富邦蘋果反一N 逆勢勁揚3%
台股本周受到美科技股財報行情失靈、比特幣及黃金等大跌，加上封關前結帳賣壓出籠等影響，回測月線支撐，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以富邦蘋果反一N（02001R）逆勢上揚3.84%居冠。
追蹤台股標的為主的21檔ETN中，僅四檔繳出正報酬、七檔打敗兩市大盤，在盤勢轉趨保守時居上風的富邦蘋果反一N單周漲幅3.84%，登上冠軍寶座，元大金融配息N、元大金融高股息N分居二、三，單周各漲2.00%、0.83%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。