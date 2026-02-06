一周熱門零股／0050、台積電 人氣匯聚

台股本周焦點在於美股超級財報周、經濟數據等多空因素，指數站上32K後又壓回整理，投資人逢低藉零股進場，其中元大台灣50（0050）等市值型、高股息ETF，以及華邦電等大型電子權值股仍為交投重心。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、華邦電、台積電、南亞科、力積電、國泰永續高股息、鴻海、旺宏、元大高股息、富邦科技，十檔標的交易量從4,904萬股至674萬股，較上周增溫。

法人表示，進入美股超級財報周，市場對AI巨頭資本支出與現金流擔憂再度浮現，另外，川普肯定下一任聯準會主席華許的言論初步緩解聯準會獨立性擔憂，但市場關注其鷹派背景、縮表主張與川普寬鬆立場如何角力，雖近期華許也表示支持降息，但仍相對其餘候選人保守，同時美伊關係、古巴局勢與關稅政策等風險尚未完全消退，相關變化將是台股、零股市場未來多空焦點。