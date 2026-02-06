內需股慶過年！貿易百貨股本周漲3.6％最犀利 電器電纜慘跌逾15%

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
根據臺灣證券交易所統計， 2月6日發行量加權股價指數收盤為31,782.92點，較上周(1月30日)的32,063.75點下跌280.83點，跌幅約為0.88%，台灣50指數收盤為28,959.74點，較上周的28,976.87點下跌17.13點，跌幅約為0.06%，寶島股價指數收盤為35,382.25點，較上周的35,759.18點下跌376.93點，跌幅約為1.05%。

2月6日全體上市公司市場總值為新台幣103兆6,207.99億元，較上周(1月30日)市值104兆5,230.56億元減少9,022.57億元，減幅約為0.86%。

產業別指數方面，漲幅以貿易百貨類指數上漲3.60%為最大，跌幅以電器電纜類指數下跌15.07%為最大，未含金融類指數下跌306.73點，跌幅約為1.07%，未含電子類指數下跌160.75點，跌幅約為0.80%，未含金融電子類指數下跌296.77點，跌幅約為2.07%。

本周集中交易市場總成交金額為3兆7,092.92億元，全體上市股票成交金額為3兆4,015.05億元，股票成交量周轉率為3.69%。

各產業上市股票成交金額前三名：第一名半導體類1兆4,382.04億元、占全體上市股票交易金額42.28%。第二名電子零組件類7,558.85億元、占22.22%。第三名電腦及周邊設備類2,363.52億元、占6.95%。

成交量周轉率前三名產業：第一名光電類16.87%、第二名電子零組件類12.86%、第三名半導體類9.85%。

累計今年年初開盤迄今共26個交易日，集中市場總成交金額為20兆3,447.01億元，市場日平均成交金額為7,824.88億元，股票成交量周轉率為22.87%，股票日平均成交量周轉率為0.88%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

股票 市場
