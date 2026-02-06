材料營收／1月9.85億元、年減18% 訂單能見度穩健

材料*-KY（4763）6日公布1月合併營收9.85億元，年減18%、月減16%。材料表示，主要受產業供需及客戶庫存水位調整等影響，惟2026年全年訂單目前已談定八成左右，訂單能見度穩定。

材料指出，隨產業進入調整階段，部分客戶放緩拉貨節奏以進行庫存去化，影響短期出貨動能。公司已持續與主要客戶強化交期協調、深化新興市場布局，並提升營運資金與庫存管理效率，以掌握市場回補需求的契機。面對全球貿易爭端與產業供需調整，材料表示，將持續推動成本優化與營運韌性提升計畫，包括精進資金管理效率、強化生產排程彈性及落實庫存控管機制，以確保財務結構與現金流維持穩健。

同時，材料也強調，將持續投資研發，聚焦綠色化學、循環經濟應用與永續材料技術，提升產品附加價值並鞏固長期競爭優勢。

產能規劃方面，材料持續關注中國大陸服飾用醋酸纖維需求，規劃逐步擴增具永續性且能降低碳足跡的醋酸纖維長絲（森綾）產能，以增加多樣化產品並因應市場需求。

材料日前表示，台灣及中國大陸紡織、化纖產品去年需求低迷，公司將致力拓展多元產品，並增加東南亞、南美洲等區域產能布局。法人指出，去年下半年全球絲束價格低迷，材料今年計畫推出新產品，預估能減緩絲束價格衝擊。

材料今年也將進軍多樣化菸品市場，拓展加熱不燃燒菸（HNB）菸彈濾嘴特規絲束、口含菸（尼古丁袋）不織布及新型晶球（爆珠）濾嘴等新產品。

此外，更將布局生物製藥及電子薄膜顯示領域，擴展多元產品線。生物製藥部分，材料解釋，緩釋膠囊的薄膜外殼部分原料會使用二醋酸纖維，材料正以公司旗下技術，開拓醫藥類膠囊外殼薄膜產品，預計年底推出。在電子原料部分，也將打入電子薄膜顯示領域。