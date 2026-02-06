群益證亞灣傳捷報！奪全台券商首單頭香 開啟家族傳承資產新布局

快訊

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券（6005）宣布，於高雄亞灣試辦專區拔得頭籌，成為全台首家成功落實成交的證券商。這項突破不僅將政策藍圖轉化為實質商機，更成功吸引高資產客戶以實質行動展現信心，為台灣財富管理產業樹立全新標竿。

展望未來規畫，群益金鼎證券總經理李文柱表示，進駐亞灣僅是群益布局全球的起點。他強調，群益證立志於打造頂尖財富管理品牌，未來將聚焦「深化另類投資、推動跨境金融創新、發展客製化家族傳承」等三大戰略方向。

在「深化另類投資」方面，群益證將持續引進多元私募產品，提供抗通膨且收益穩健的配置選擇。

「推動跨境金融創新」方面，將串聯國際與本地資金，扮演台灣金融市場「引進來」與「走出去」的門戶。最後，在「發展客製化家族傳承」方面則將整合信託、稅務規劃與資本市場運作，提供全方位家族辦公室服務，協助客戶達成家族永續及基業長青的目標。

群益證善用亞灣專區優勢，將過去僅限機構法人參與的稀缺投資機會，直接對接至國內高端市場。

以往受限於法規，國內投資人若欲配置「未具證」性質的私募貸款、私募股權或避險基金等境外高端商品，往往需遠赴海外私銀；如今透過群益證搭建的專業平台，客戶在國內即可一站式申購，大幅降低跨境成本與風險，實現與國際接軌的全球化資產配置。

群益證指出，這次首賣由玉山投信引進的PGIM保德信私募旗艦商品，上架首周即展現強勁銷售動能，獲得多位高資產客戶搶先布局。

這股熱潮反映出高資產客戶對「抗波動、低關聯」另類資產的強烈渴望，亦展現群益嚴格篩選標的、為客戶資產把關的專業實力，成功在高端客群中建立口碑。

群益證始終站穩金融創新最前線，本次在亞灣專區領先同業交出亮眼成績單，印證了深耕台灣、布局亞洲的決心。未來群益將持續作為客戶最堅實的後盾，在變動局勢中協助客戶持盈保泰，壯大資產版圖。

群益 資本市場
