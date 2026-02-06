宏正營收／1月年增12.8% IT、機櫃雙引擎帶動台灣市場激增三成

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

宏正（6277）自動科技看好今年營運「中性偏樂觀」，更搭上AI需求持續成長，「IT」與「機櫃」業務呈現雙引擎回溫，帶動台灣市場今年1月貢獻營收激增三成。

宏正1月合併營收自結數為4.38億元，月減9.5%，較去年同期成長12.79%；宏正表示，1月營收較去年同期成長，三大產品線皆呈現成長趨勢，其中，台灣市場年增30.6%，主要受惠於IT架構管理解決方案需求回溫。

此外，機櫃業務延續去年成長趨勢，持續穩定擴張。展望2026年，宏正期待擺脫去年總體經濟因素的干擾，力拚營運穩健成長。

單月營收方面，就產品別而言，宏正表示，IT架構管理解決方案年增15.79%、專業影音產品較去年同期成長1.12%、USB周邊設備年增45.68%。以銷售區域觀察，歐洲年增26.11%、亞洲年增15.57%、美洲年減6.4%。

宏正財務長暨發言人田慶威表示，正向看待第1季出貨動能，可望較去年同期成長，近期在印度日本及韓國等市場有所斬獲，預估整體營運「中性偏樂觀」。

觀察各地市場，田慶威表示，亞洲市場表現最為突出，印度市場延續過去兩、三年顯著成長表現，日本持續擴大市場並積極拓點，韓國穩定成長，中國大陸市場受政府投資力道不若以往而偏弱，歐洲緩步回穩。

此外，近期宏正積極搶進機櫃業務，去年貢獻營收呈現雙位數成長，占比約4%至5%，田慶威表示，機櫃主要兩大客戶包含政府及國內上市檢測設備商，均持續推升訂單成長，同時耕耘新客戶，2027年上半年楊梅新廠落成啟用後，生產效率及品質進一步提升，空間也可推升產能成長二到三倍，將視客戶需求持續購入新設備，可望在一年內填滿產能，貢獻營收比重可望來到7%至8%。

市場 營收
