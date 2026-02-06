快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

聚恆拚創新板上市 證交所審議通過

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，6日召開第880次「有價證券上市審議委員會」，審議通過聚恆（4582）初次申請創新板股票上市案。惟本案尚須提報證交所董事會核議。

有關聚恆科技股份有限公司的相關基本資料，申請上市資本額新台幣6.66億元、市值新台幣11.98億元。公司董事長及總經理為周恒豪、周曉艷。輔導上市之承銷商為統一綜合證券。

聚恆主要業務為太陽能電廠、儲能系統之開發、建置及維運、太陽能光電專用組件及應用產品。市場結構上，內銷98.83 %、外銷1.17 %（2024年度）。全體董事持股比率：董事9席，占17.77%。

聚恆的稅前純益、每股稅後純益（EPS）分別如下：2023年749萬元、0.25元。2024年-3,029萬元、-0.1元。2025年前三季2,772萬元、0.18元。

太陽能電廠 董事長
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

101股權標售市場沒炒熱 潛在買家可能「領標不投標」

獨／證交所出手投標台北101股權撐場 三大原因使潛在買家卻步

ETF造市 22贏家出列

小股東檢舉中工75億不動產交易未實價登錄 證期局：證交所將調查

相關新聞

每天操作才認真？傳奇交易大師血淚教訓：把炒股當打卡上班…注定賠錢

有些人會想盡辦法讓你相信，每天忙著變換投資、追漲殺跌、做多做空才叫聰明，才對你有利。但說真的，就算是專業交易員，整天被這些資訊轟炸也受不了，更何況一般投資人。 想想看，即使是傳奇交易大師傑西•

面對股災的10條守則！世界末日只會發生一次…別在恐慌時砍在阿呆谷

各位早安，今天是2020年3月9日。股價下跌7%後，股票交易被暫停，市場暴跌觸發了三級熔斷機制中的第一級，這項機制旨在為買賣雙方於市場極端波動時刻，提供重新調整的機會。市場正在洗牌，把那些槓桿加得太高

台積電展威力收高15元 強拉指數跌18點收31,782點站上月線

台股6日收盤下跌18.35點，終場以31,782.92點作收，成交量6768.48億元；台積電（2330）收盤價1,78...

台積電、台達電領軍 記憶體助陣 台股一度逆轉翻紅

台股6日上演戲劇性的多空大逆轉，儘管早盤一度受美股暴跌拖累急殺超過600點，但在權王台積電（2330）與電力龍頭台達電（...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

台股1月大漲3100點 有交易戶數518萬戶創新高

台股1月累計上漲3100.15點，吸引投資人瘋狂搶進股市，台灣證券交易所今天公布，2026年1月台股有交易戶數518萬7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。