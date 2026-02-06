聚恆拚創新板上市 證交所審議通過

有些人會想盡辦法讓你相信，每天忙著變換投資、追漲殺跌、做多做空才叫聰明，才對你有利。但說真的，就算是專業交易員，整天被這些資訊轟炸也受不了，更何況一般投資人。 想想看，即使是傳奇交易大師傑西•

2026-02-06 15:29