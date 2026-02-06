快訊

替身演員墜樓吐血！未婚妻控不聞不問 民視劇組4點反擊：他確認安全措施無虞

台中榮總廠商代刀…女醫師100萬交保 母喊冤：外科為升職鬥成這樣

改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

三大法人賣超台股192億元 外資逆勢加碼DRAM股

中央社／ 台北6日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今天劇烈震盪678點，早盤殺低最多下跌逾630點；隨著台積電股價黑翻紅收在全日最高點，集中市場指數終場小跌18.35點，收在31782.92點。成交值新台幣6780.75億元。根據台灣證券交易所統計，三大法人今天合計賣超192.26億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天賣超71.52億元，連2賣，相較週四賣超726.94億元明顯收斂；自營商今天賣超188.86億元，僅投信站在買方，買超68.12億元。

個股方面，外資今天買超前3名為力積電4萬896張、聯合再生2萬1589張、華新2萬1163張。包含力積電，加上第5名南亞科和第8名華邦電，今天外資買超榜前10名，就有3檔DRAM股。

賣超榜方面，外資今天賣超前3名為元大台灣50達2萬6941張、台玻2萬520張、凱基台灣TOP50計1萬2001張。另外，外資今天賣超台積電6574張排名第9。

國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，美國科技股最近回檔，拖累台股，他認為這主要是因為漲多，並非基本面改變。包括亞馬遜、微軟等雲端巨擘持續加大AI建設的資本支出，受惠最大就是台灣的半導體廠和AI供應鏈，對於台股多頭看法不變。

另外，美國總統川普1月底宣布將提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）擔任下一任聯準會主席，引發資產重新定價的市場疑慮，包括比特幣、黃金、白銀等貴金屬價格暴跌；但蔡明翰認為，比起降息，基本面才是最重要。

蔡明翰分析，投資人進場買黃金、白銀，並非看到未來有多大遠景，而是預期價格會上漲，相關資金面受央行政策影響較大；反觀AI股趨勢明確，沒有看到太大反轉訊號，部分投機的資金撤出，反而有機會為股市帶來利多。

外資 台積電
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

10年期公債利率走高

短天期債券類 法人喊進

非投等債題材 受青睞

台股下殺 國家隊出動護盤 31,200成關鍵防線

相關新聞

每天操作才認真？傳奇交易大師血淚教訓：把炒股當打卡上班…注定賠錢

有些人會想盡辦法讓你相信，每天忙著變換投資、追漲殺跌、做多做空才叫聰明，才對你有利。但說真的，就算是專業交易員，整天被這些資訊轟炸也受不了，更何況一般投資人。 想想看，即使是傳奇交易大師傑西•

面對股災的10條守則！世界末日只會發生一次…別在恐慌時砍在阿呆谷

各位早安，今天是2020年3月9日。股價下跌7%後，股票交易被暫停，市場暴跌觸發了三級熔斷機制中的第一級，這項機制旨在為買賣雙方於市場極端波動時刻，提供重新調整的機會。市場正在洗牌，把那些槓桿加得太高

台積電展威力收高15元 強拉指數跌18點收31,782點站上月線

台股6日收盤下跌18.35點，終場以31,782.92點作收，成交量6768.48億元；台積電（2330）收盤價1,78...

台積電、台達電領軍 記憶體助陣 台股一度逆轉翻紅

台股6日上演戲劇性的多空大逆轉，儘管早盤一度受美股暴跌拖累急殺超過600點，但在權王台積電（2330）與電力龍頭台達電（...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

台股1月大漲3100點 有交易戶數518萬戶創新高

台股1月累計上漲3100.15點，吸引投資人瘋狂搶進股市，台灣證券交易所今天公布，2026年1月台股有交易戶數518萬7...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。