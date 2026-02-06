外資大幅回補萬張記憶體 但僅買超旺宏433張

台股6日走勢如雲霄飛車，開盤先一度重挫超過600點，但盤中隨即一路向上拉抬，終場下跌18.35點，收在31,782.92點，跌幅0.06%，成交量6,768.48億元。觀察成交量前十名中，由記憶體、面板霸榜，僅聯合再生（3576）和南亞（1303）為不同類股。成交值前十名中，有一半也都是記憶體，記憶體似乎出現換手量，值得觀察。不過在外資買賣超中，旺宏（2337）是買超最少的記憶體個股，僅有433張。

今日成交量和成交值幾乎都集中在記憶體，不過面板的群創（3481）、友達（2409）位居第二、三名。新面孔為聯合再生和南亞，聯合再生上漲約7%，南亞則下跌逾3%。記憶體中表現最強勢的是力積電（6770），收63.5元，上漲1.11%；股價最疲弱的是旺宏，收80.8元，下跌8%。

成交值部分，二至四名都是記憶體，分別是南亞科（2408）、群聯（8299）和華邦電（2344）。日月光投控（3711）位居第十名，收304.5元，上漲逾7%。

外資賣超71.53億元，賣壓較昨日縮小很多，觀察今日外資買賣超，記憶體族群中買超力積電逾4萬張，買超最多，買超南亞科1.8萬張、華邦電1.4萬張，但僅買超旺宏433張。外資也大買聯合再生，買超逾2.1萬張；面板部分則買超群創1.8萬張，小賣友達755張。

旺宏公布自結1月合併營收30.17億元，月增14.6%，年增51.4%。旺宏總經理盧志遠於先前法說會指出，近期已感受到客戶詢問度與訂單動能升溫，部分市場甚至出現缺貨，市況改善不僅反映在報價面，也更像是真實需求逐步回溫，有利公司後續營運表現。

今日成交量前十名分別為力積電、群創、友達、凱基台灣TOP50（009816）、旺宏、華邦電、主動統一台股增長、聯合再生、南亞、南亞科。成交值前十名分別為台積電（2330）、南亞科、群聯、華邦電、欣興（3037）、力積電、旺宏、聯發科（2454）、華通（2313）、日月光投控。