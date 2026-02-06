記憶體族群急殺修正！宜鼎跌停 Counterpoint仍看報價強勢上行

記憶體族群6日賣壓湧現，工控記憶體廠宜鼎（5289）收711元跌停、下跌79元，盤勢呈現「急殺式修正」。資金同步撤出記憶體相關個股，使族群走勢明顯轉弱。

個股方面，群聯（8299）收1,895元、下跌125元，跌幅6.19%，盤中一度觸及跌停後拉起；模組廠威剛（3260）盤中也一度觸及跌停，終場收306.5元、跌8.1%。記憶體IC廠晶豪科（3006）盤中同樣一度跌停，終場收160元、下跌9.5元，跌幅5.60%。DRAM大廠華邦電（2344）收97.8元、下跌4.7元，跌幅4.59%，南亞科（2408）收264元、下跌11元，跌幅4%，族群普遍走弱。

市場解讀，今天的盤面偏向「漲多後的籌碼修正」與風險控管賣壓集中宣洩，並不必然代表產業景氣立刻翻空；尤其近期多份研調對記憶體報價仍偏多，也讓「股價急跌、報價偏強」的落差更受關注。

以研調機構Counterpoint最新報告為例，其指出記憶體市場正進入「幾個月內急漲、幅度上看9成」的緊縮期；依其觀察，2026年第1季迄今相較2025年第4季，DRAM、NAND乃至HBM都出現約80%～90%等級的跳升，反映的不是單純淡旺季，而是供需格局逐步轉向賣方市場。

細項來看，Counterpoint估計PC端DRAM（8GB SoDIMM DDR4）本季漲幅約91%，NAND（1TB NVMe DRAM-less）約100%；伺服器端DRAM（64GB RDIMM DDR5）約98%，NAND約90%。在成本壓力升高下，部分OEM開始降低單機記憶體搭載量，或把資源優先放在高階產品線來應對，並更傾向採用LPDDR5等相對「好控價」的規格。

Counterpoint也提到，2025年第4季傳統DRAM的獲利能力已超越HBM，供應商營運獲利率有機會在本季衝上歷史高點；在上游議價力轉強下，2026年供應鏈採購策略與終端定價可能都得重新盤點與調整。