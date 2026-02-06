每天操作才認真？傳奇交易大師血淚教訓：把炒股當打卡上班…注定賠錢

有些人會想盡辦法讓你相信，每天忙著變換投資、追漲殺跌、做多做空才叫聰明，才對你有利。但說真的，就算是專業交易員，整天被這些資訊轟炸也受不了，更何況一般投資人。

想想看，即使是傳奇交易大師傑西•李佛摩活到今天，也不會把這些每日買賣建議當一回事。他雖然是交易員，但不代表他覺得要不停地買進賣出。

傑西•李佛摩的傳奇有點像一把雙面刃。一方面，他是第一位將古老的供需規律整理成一套方法的人，而這套方法在一百年後的今天，仍然和當初他傳授給傳記作家埃德溫•勒菲 弗（Edwin Lefèvre）時一樣重要。李佛摩自己總結道：「我很早就意識到，華爾街上沒有什麼新鮮事。不可能有新鮮事，因為投機自古以來就存在，今天股市中發生的任何事情，以前都 發生過，未來也會再次上演。我始終記得這一點。」

另一方面，李佛摩最後翻車，就是因為沒聽自己的話。他明明叫大家別聽小道消息，結果自己卻栽在棉花的內線消息上， 賠了一大筆錢，更慘的是，他還死撐著不出場，又牴觸了另一條他自己訂的鐵律，結果賠得更慘。話說回來，除了偶爾在交易廳和投機市場賺點小錢，李佛摩大部分時間過得其實不太快樂。在紐約雪梨荷蘭酒店（The Sherry Netherland Hotel）的衣帽間舉槍自盡前，他留了張紙條 給他其中一名老婆，只寫了一句：「 我最近諸事不順。」

但他確實留下了關於投機藝術的豐富知識。自1923年《股票作手回憶錄》（Reminiscences of a Stock Operator）首次出版以來，他的事蹟（以及發人深省的悲慘故事）教育、影響並激 勵了一代又一代的交易員。 金尉《你不該看到的金融真相》，作者：喬許．布朗

我覺得《股票作手回憶錄》最有參考價值的地方，就是李佛摩談時間框架和耐心的那部分。許多交易者，尤其是新手，往往誤以為交易需要持續不斷的操作，也就是要頻繁地進出市 場，手指顫抖地懸停在滑鼠上，隨時準備點擊。如此一來，他們如同在交易的跑步機上疲於奔命，雖有盈虧，但整體資產卻鮮有增長，最終，他們貢獻了大量的佣金和稅金，卻收穫甚微。

交易員的身分並非意味著必須時刻都在交易，正如油漆工 的工作並非將每一塊牆面都反覆塗刷。

許多新手驚訝地發現，備受眾多偉大交易員推崇的李佛摩，在交易生涯的後期反而提倡一種更為從容、更具耐心的交易方式。早期，李佛摩依賴賭盤經紀商的短期融資和短線操作，而當他積累足夠的資本後， 便開始拉長持倉時間，甚至可以長時間保持觀望。

以下是傑西•李佛摩關於過度交易的9個令人驚訝的觀點：

1.「錢是等來的，不是靠殺進殺出賺來的。」 2.「賺錢需要時間。」 3.「為我賺大錢的從來不是我的想法，而是我的耐心。」 4.「沒有人能掌握所有的市場波動。」 5.「即使是華爾街的專業人士，要是整天只想著交易、不管公 司基本面好不好，到頭來也是要賠錢的。他們好像把炒股當 成打卡上班一樣，覺得每天都得賺點錢才甘心。」 6.「買對了，就抱牢。」 7.「既能判斷正確，又能堅守不動的人並不多見。」 8.「別跟我談時機，給我時間。」

最後，也是最重要的一點：

9.「萬事皆有其時，但我之前並未意識到這一點，這正是許多華爾街人士失敗的原因，儘管他們並不愚蠢。有一種人總是在任何時候、任何地方都會犯錯，但也有一種華爾街的傻瓜， 他們認為自己必須不斷地進行交易。事實上，很少有人能每天找到充分的理由去買賣股票，或者擁有足夠的知識來做出明智的決策。」

傑西是一名交易員，但他明白抱牢部位的重要性，有時甚至完全不交易。一旦他開始聽從別人的建議，或是在應該克制的時候進行交易，他所有的進展都化為烏有，同時，他的理智也隨之崩潰。我們很幸運能夠從他的錯誤中學習，並避開那些最終讓他失去一切的錯誤。

