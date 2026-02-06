面對股災的10條守則！世界末日只會發生一次…別在恐慌時砍在阿呆谷

各位早安，今天是2020年3月9日。股價下跌7%後，股票交易被暫停，市場暴跌觸發了三級熔斷機制中的第一級，這項機制旨在為買賣雙方於市場極端波動時刻，提供重新調整的機會。市場正在洗牌，把那些槓桿加得太高、被迫平倉、殺紅了眼的玩家都清出去。大家賣出的原因五花八門，但不管是蘋果 股票還是石油，有人賣就一定有人買。

今天和這禮拜你會見證歷史，股價、油價、政府和央行的反應，都會讓你大開眼界。這將會是一段你以後會不斷回想的時期。

史無前例的事情正在發生，例如今天早上我們看到的，整個美國國債殖利率曲線有史以來第一次全部低於1%，意即從3個月期國庫券到30年期國債，每一種美國債券的殖利率目前都低於1%。10年期國債殖利率在3個交易日內從1.5%降至1%， 再降至0.5%。創下歷史紀錄。不過我得提醒你，有些事情現在 依然正確，而且永遠正確，無論發生什麼事皆然：

1.現在是財務顧問一決勝負的關鍵時刻

當市場連月走高、波動極小時，財務顧問就像個可有可無 的裝飾品─我要你幹嘛？我在業界超過20年，經歷過好幾次股市下挫20%的熊市，還見過兩次標普500指數腰斬，所以我可以很肯定地告訴你：這種時刻正是顧問和客戶關係得以鞏固的關鍵時期。不是在風平浪靜的夏天，而是在現在，在這深淵之中，在這漩渦之中，幫助人們控制恐懼，阻止他們做出那些現在看似解脫、事後卻追悔莫及的決定，提醒人們重新關注最初的投資目標，以及他們希望在未來實現的願望。

上週我們收到了34個潛在客戶的諮詢，前一週是25個， 再前一週是21個，現在市場對我們服務的需求火爆得很，很多來找我們的人之前都覺得投資挺簡單的，想自己搞定，現在才知道困難，還有一些人，他們的顧問在這波行情裡原形畢露， 根本不專業，全美優秀的顧問將會是這些投資者的救星。在這種市場環境下，客戶的退休金能保住，我們顧問也能提升自己的水準，體現我們這個職業的價值。好戲開場了！

2.你的退休計畫不應該改變

你資金的未來用途也不應該改變，意思是放棄你的長期計 畫或徹底改變你的投資組合，是絕對沒有意義的作法。今天認賠殺出，同時把資金轉移到零收益的資產類別，只會讓你將來更難以實現夢想。

3.世界末日只會發生一次

如果你預想的未來就像電影《蒙上你的眼》（ Birdbox）那樣，那你的資產配置正不正確也就無所謂了，所以我們還是假設未來的發展會介於2月的高點和電影中珊卓•布拉克（Sandra Bullock）蒙著眼睛在森林裡逃亡救孩子這兩個極端之間吧！

4.你面臨的風險可能比你想像的要大

如果你的財務顧問之前鼓勵你用你的股票和債券做抵押進 行投資組合貸款，讓你處於可能被迫清算資產的境地，那麼你 合作的不是一位受託人，而是一位銷售員，他想出了一種方法， 在你的同一資產池中收取雙倍的費用，並且還因為給你個人情 況增添了更多的風險而獲得報酬。這不算什麼問題，當然，他們不會等你賣掉船或滑雪度假屋來湊出資金。

5.沒有人能真正預測股災時間

很多人年年都預測經濟衰退，今年也一樣，但這些人其實每年都在唱衰。有些人在道瓊指數漲了2萬3,000點的10年間，不斷唱衰熊市就要降臨，這根本不需要什麼本事，如果你能找到一個在1月前還看漲，2月就開始看跌的人，我會很佩服，但即使是這樣的人，也無法告訴你跌勢何時結束，何時該再次看漲。一個完全正確的經濟或市場預測，如果不能形成體系並在未來重複，那就如同沒預測一樣，毫無價值，除非你今年就打算金盆洗手，不投資了。

6.千萬不要撤下你的守門員

你的策略性資產配置中用於規避風險的部分﹝可能包括長 期政府債券、短期政府債券（或現金）、 抗通膨債券（TIPS）、 黃金和市政債券的某種組合﹞自股市高點以來一直發揮著作 用，尤其是長期國債，隨著殖利率暴跌，價格飆漲。儘管債券在2019 年底的預期報酬看起來不怎麼樣，但在最近的恐慌期間，它們的表現卻非常出色，你資產配置中的這些部分是用來防守的，代表著你的儲備資金，這樣，當你重新平衡投資組合， 買入那些被重創的股票時，你就能從表現良好的資產挪出資金。有系統地這樣做，隨著時間的推移，就能抵消市場波動的影響。

7.你不會知道塵埃何時落定

「為什麼我們不乾脆把所有東西都賣掉，等風頭過去呢？ 等塵埃落定再重新入場？」每個財務顧問這週大概都會從至少一兩名客戶那裡聽到這個問題。客戶們是真心好奇，而不單純是恐慌或害怕。這的確是個好問題，最好的答案是：你不會知道塵埃何時落定，天上不會有飛機在你家上空宣傳「一切正常」，而且當塵埃落定的時候，你覺得股市會是在低點嗎？還是說，股市已經瘋狂反彈，把利空出盡都反映完了？

讓我給你舉個例子。今天是3月9日，正好11年前的今天， 也就是2009年，股市止跌了，事前沒有任何預兆，塵埃就這麼落定了，沒有大張旗鼓，也沒有任何正式聲明，如果你在那天、 那一週甚至那個月做民調，大多數人都不會認為最糟糕的時期 已經過去了，經濟新聞標題也沒有好轉，但事實就是如此。

到6月1日，也就是不到3個月後，股市從3月的低點反彈了41%，即使發生了這種情況，大多數投資者仍然不清楚塵埃是否已經完全落定，最糟糕的時期是否真的過去了，事實上，3年、5年甚至7年後，仍然有人打電話給我們，他們已經套現出場，但仍然沒有回到股市，他們錯過了幾年後的新高，以及他們資產數數倍的複利增長。

金尉《你不該看到的金融真相》，作者：喬許．布朗

8.全押或全拋都是糟糕的策略

如果你錯過了股市中表現最好的那25天，你的損失將難以承受，你的報酬會化為烏有，還不如直接持有5年期國債，問題是，表現最好的那25天，往往和表現最差的那25天相伴而生，沒有下跌，就沒有上漲。任何人如果向你承諾只漲不跌， 要麼他不懂，要麼他是騙子，我經常觀察到，通常是兩者兼具。 2011年10月，當時正值歐債危機，股市每天漲跌幅度都在2%∼ 3%之間，波動非常劇烈，在那樣的風暴中，全押或全拋都很愚 蠢，現在也是一樣。

9.可以採取一些積極主動的行動

現在你可好好利用我們正在經歷的這個時刻：

a.增加你工作中401(k) 退休金計畫的自動投資金額。如果你的投資期限夠長，可以提高股票投資的比例。

b.設定每月從你的銀行帳戶轉帳到投資帳戶的金額，或者增加你目前的轉帳金額。我和我太太最近就提高了我們的每月轉 帳金額，這筆錢是我們目前不會動用到的。

c.確定你的基金／股票設定了股息自動再投資，而不是把這些定期配息放在貨幣市場基金裡，什麼都沒賺到。這樣你就能 用更低的價格買進更多你投資的股票。

d.為那些上漲時你錯過、一直念念不忘的股票設定一些「逢低買進」的指令，就是那些讓你扼腕的標的。我自己用這個技巧 已經用了15年了。

e.重讀一些探討風險和報酬的經典著作，關掉新聞，拿起一本會改變人生的書，它會真正帶給你現在需要的觀點。我推薦尼克•莫瑞（Nick Murray）的《簡單致富，必然致富》 （Simple Wealth, Inevitable Wealth）、彼得•伯恩斯坦（Peter Bernstein）的《風險之書：看人類如何探索、衡量，進而戰 勝風險》（Against the Gods）和威廉•伯恩斯坦（William Bernstein）的《投資人宣言》（The Investor's Manifesto），這 些書解釋了我們為什麼要承擔風險，以及為什麼承擔風險能為願意冒險的人帶來回報。

f.現在就投入你的529教育儲蓄計畫（美國為孩子教育費用提 前準備的免稅儲蓄工具）和簡化員工退休金（SEP-IRA）（ 美國的一種退休金計畫）。你可能沒有買在最低點，但跟1個月 前的價格相比打了15%或20%的折扣，幾年後再回頭看，你肯定會覺得像是撿到便宜了。

10.最重要的是 永遠保持冷靜

你只能控制一件事─你自己的行為。其他的事情，無論你怎麼想、怎麼說或怎麼做，最終都會自己找到出路，所以，冷靜就對了。用你的背景知識、智慧、耐心、謙遜和幽默感來武裝自己，撐過去，我們會再見面的。

（本文摘自金尉《你不該看到的金融真相》，作者：喬許．布朗）