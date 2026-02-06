台股周線止步連6紅翻黑！漲幅冠亞軍搶搭太空題材 跌幅榜指向這族群

台股本周在美股科技股震盪、權值股拉回壓力下，走勢由紅翻黑。集中市場指數周跌280.83點、跌幅0.88%，收在31,782.92點；櫃買指數同步回檔10.06點、跌幅達3.34%，收290.72點，兩市周線皆中斷連6紅，市場風險意識升溫。

觀察本周漲幅前十大個股 (剔除減資後重新掛牌的浩鼎（4174）)，強勢股呈現高度一致的「低基期、題材驅動、籌碼快速集中」特徵。包括位速（3508）、聯合再生（3576）、百一（6152）、青雲（5386）、科嶠（4542）、德宏（5475）、錦明（3230）等，周漲幅在45%~26%不等，且多為中小型股，題材橫跨綠能、電子零組件、設備與轉型概念，成交量同步放大，顯示短線資金積極卡位，偏向題材操作與波段搶反彈。

其中，馬斯克太空AI計畫帶動「鈣鈦礦太陽能」技術備受矚目，位速與聯合再生單周漲幅雙雙超過4成；青雲、科嶠、德宏等則在基本面轉機或市場題材催化下，吸引短線資金集中點火，成為本周盤面亮點。高價股方面，印能科技（7734）、雍智科技（6683）雖非爆量型態，但在高階製程、檢測與先進封裝相關題材支撐下，維持強勢整理格局。

反觀跌幅榜，則清楚反映「前期漲多族群修正」的現象。華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）、品安（8088）等記憶體相關個股全數入列，周跌幅多落在19%至24%，顯示記憶體族群在歷經一波急漲後，面臨獲利了結與評價修正壓力。華新（1605）、宇隆（2233）等原物料與傳產股亦同步走弱，凸顯資金對景氣循環股態度轉趨保守。

整體而言，台股在周線翻黑後，盤面結構已由「權值穩盤、全面推升」轉為「題材輪動、強弱分明」。短線資金持續追逐具話題性與轉機想像的中小型股，但高基期族群修正壓力仍未解除，後續走勢仍須緊盯美股變化與權值股表現，操作難度明顯升高。