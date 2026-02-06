快訊

投信護盤…台股下跌18點 三大法人賣超192億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報資料照片
台股示意圖。圖／聯合報資料照片

台股6日走勢如雲霄飛車，開盤先一度重挫超過600點，但盤中隨即一路向上拉抬，終場下跌18.35點，收在31,782.92點，跌幅0.06%，成交量6,768.48億元，三大法人賣超192.27億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超71.53億元，投信買超68.12億元，自營商賣超（合計）188.86億元，其中自營商（自行買賣）賣超42.27億元，自營商（避險）賣超146.6億元。

台股今日走勢震盪劇烈，台積電（2330）收1,780元，上漲0.85%，守住月線；日月光投控（3711）大漲逾7%，收304.5元，外資預期日月光投控2026年高階先進封裝相關業務營收將由2025年的16億美元，至2026年翻倍成長到32億美元，因此給予買進評等。

記憶體普遍下跌，南亞科（2408）下跌4%，華邦電（2344）跌逾4%，雙雙跌破月線，群聯（8299）也轉弱破月線，下跌逾6%，收1,898元；跌勢較重的有旺宏（2337）、威剛（3260），都下跌約8%。宇瞻（8271）、力積電（6770）則收紅，宇瞻衝上漲停板，力積電上漲逾1%。

老AI股也大多上漲，廣達（2382）上漲2.38%，收279.5元，緯創（3231）上漲逾1%，緯穎（6669）上漲0.96%。鴻海（2317）收215元，小跌0.23%。

自營商 月線
相關新聞

每天操作才認真？傳奇交易大師血淚教訓：把炒股當打卡上班…注定賠錢

有些人會想盡辦法讓你相信，每天忙著變換投資、追漲殺跌、做多做空才叫聰明，才對你有利。但說真的，就算是專業交易員，整天被這些資訊轟炸也受不了，更何況一般投資人。 想想看，即使是傳奇交易大師傑西•

面對股災的10條守則！世界末日只會發生一次…別在恐慌時砍在阿呆谷

各位早安，今天是2020年3月9日。股價下跌7%後，股票交易被暫停，市場暴跌觸發了三級熔斷機制中的第一級，這項機制旨在為買賣雙方於市場極端波動時刻，提供重新調整的機會。市場正在洗牌，把那些槓桿加得太高

台積電展威力收高15元 強拉指數跌18點收31,782點站上月線

台股6日收盤下跌18.35點，終場以31,782.92點作收，成交量6768.48億元；台積電（2330）收盤價1,78...

台積電、台達電領軍 記憶體助陣 台股一度逆轉翻紅

台股6日上演戲劇性的多空大逆轉，儘管早盤一度受美股暴跌拖累急殺超過600點，但在權王台積電（2330）與電力龍頭台達電（...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

台股周線止步連6紅翻黑！漲幅冠亞軍搶搭太空題材 跌幅榜指向這族群

台股本周在美股科技股震盪、權值股拉回壓力下，走勢由紅翻黑。集中市場指數周跌280.83點、跌幅0.88%，收在31,78...

