投信護盤…台股下跌18點 三大法人賣超192億元

台股6日走勢如雲霄飛車，開盤先一度重挫超過600點，但盤中隨即一路向上拉抬，終場下跌18.35點，收在31,782.92點，跌幅0.06%，成交量6,768.48億元，三大法人賣超192.27億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超71.53億元，投信買超68.12億元，自營商賣超（合計）188.86億元，其中自營商（自行買賣）賣超42.27億元，自營商（避險）賣超146.6億元。

台股今日走勢震盪劇烈，台積電（2330）收1,780元，上漲0.85%，守住月線；日月光投控（3711）大漲逾7%，收304.5元，外資預期日月光投控2026年高階先進封裝相關業務營收將由2025年的16億美元，至2026年翻倍成長到32億美元，因此給予買進評等。

記憶體普遍下跌，南亞科（2408）下跌4%，華邦電（2344）跌逾4%，雙雙跌破月線，群聯（8299）也轉弱破月線，下跌逾6%，收1,898元；跌勢較重的有旺宏（2337）、威剛（3260），都下跌約8%。宇瞻（8271）、力積電（6770）則收紅，宇瞻衝上漲停板，力積電上漲逾1%。

老AI股也大多上漲，廣達（2382）上漲2.38%，收279.5元，緯創（3231）上漲逾1%，緯穎（6669）上漲0.96%。鴻海（2317）收215元，小跌0.23%。