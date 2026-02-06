快訊

亞馬遜資本支出突破天際 台股 ODM 優先受惠

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

北美CSP大廠亞馬遜（Amazon）周四公布第4季財報，同步上修資本支出指引，預期整體投資規模上看2,000億美元，和Google的1,800億美元合併起來，總金額高達3,800億美元，雖然兩大CSP廠皆因利潤率遭到質疑而大跌，然而對於供應鏈來說卻是實打實的訂單，因此6日鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等主要ODM廠股價皆有撐，大盤反彈後，廣達、緯創及緯穎也迅速翻紅。

廣達電腦執行副總暨雲達科技總經理楊麒令先前表示，過去這兩三年來，廣達幾乎每周在討論擴廠的計劃，包括執行時機與執行方式，未來這個趨勢仍會延續下去。廣達預計今年產能至少要增加一倍，以L11產能為主，團隊成員也將持續擴編，預計今年將會再度增加500至800人，盡可能提供客戶更多的產能。楊麒令指出，今年也會是很好的一年。

