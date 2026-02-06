台積電展威力收高15元 強拉指數跌18點收31,782點站上月線

台股6日收盤下跌18.35點，終場以31,782.92點作收，成交量6768.48億元；台積電（2330）收盤價1,780元，上漲15元，漲幅0.85%。

台股今日早盤下挫至31,164點跌破月線，但在台積電獲多頭買盤強拉，由1,740元低點翻揚至1,780元當日最高價作收，指數仍站上月線收盤。

今日成交金額大且走高為：力積電（6770）、日月光投控（3711）、台達電（2308）、京元電（2449）、創意（3443）、聯電（2303）、雙鴻（3324）、世界（5347）及智邦（2345）；成交金額大且疲軟者則為南亞科（2408）：群聯（8299）、欣興（3037）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、聯發科（2454）、華通（2313）、鴻海（2317）、台光電（2383）及景碩（3189）。

第一金投顧表示，近股美股財報周陸續展望，美股四大指數大多呈現下跌，虛擬貨幣價格重挫，風險性資產價格恐陸續修正，加上即將封關過年，短線投資宜留意回檔風險，嚴控持股水位及紀律操作。

長線回歸產業面及基本面，中長線仍正向看待 AI，盤面短線震盪不影響中長線多頭看法；隨著AI應用持續成長，將帶動台股有撐，逢低優先布局績優權值股。

永豐期貨表示，從外部環境來看，美股近期下跌主因仍圍繞在降息時點延後的預期修正、部分科技股評價過高後的獲利了結，以及短線資金風險偏好降溫，只要美股尚未出現恐慌性長黑或關鍵均線失守，台股自然不易走出獨立崩跌行情，因此這波修正大概率仍需等待美股先行止穩，台股才有條件重新聚焦基本面。