經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電。路透
台股6日收盤下跌18.35點，終場以31,782.92點作收，成交量6768.48億元；台積電（2330）收盤價1,780元，上漲15元，漲幅0.85%。

台股今日早盤下挫至31,164點跌破月線，但在台積電獲多頭買盤強拉，由1,740元低點翻揚至1,780元當日最高價作收，指數仍站上月線收盤。

今日成交金額大且走高為：力積電（6770）、日月光投控（3711）、台達電（2308）、京元電（2449）、創意（3443）、聯電（2303）、雙鴻（3324）、世界（5347）及智邦（2345）；成交金額大且疲軟者則為南亞科（2408）：群聯（8299）、欣興（3037）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、聯發科（2454）、華通（2313）、鴻海（2317）、台光電（2383）及景碩（3189）。

第一金投顧表示，近股美股財報周陸續展望，美股四大指數大多呈現下跌，虛擬貨幣價格重挫，風險性資產價格恐陸續修正，加上即將封關過年，短線投資宜留意回檔風險，嚴控持股水位及紀律操作。

長線回歸產業面及基本面，中長線仍正向看待 AI，盤面短線震盪不影響中長線多頭看法；隨著AI應用持續成長，將帶動台股有撐，逢低優先布局績優權值股。

永豐期貨表示，從外部環境來看，美股近期下跌主因仍圍繞在降息時點延後的預期修正、部分科技股評價過高後的獲利了結，以及短線資金風險偏好降溫，只要美股尚未出現恐慌性長黑或關鍵均線失守，台股自然不易走出獨立崩跌行情，因此這波修正大概率仍需等待美股先行止穩，台股才有條件重新聚焦基本面。

台股 美股
相關新聞

台積電展威力收高15元 強拉指數跌18點收31,782點站上月線

台股6日收盤下跌18.35點，終場以31,782.92點作收，成交量6768.48億元；台積電（2330）收盤價1,78...

台積電、台達電領軍 記憶體助陣 台股一度逆轉翻紅

台股6日上演戲劇性的多空大逆轉，儘管早盤一度受美股暴跌拖累急殺超過600點，但在權王台積電（2330）與電力龍頭台達電（...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

外資上看台股3萬5千點 法人：逢回布局時機

農曆封關倒數，全球不確定因素仍多，使美股自高點回落、台股震盪加劇。法人表示，投資人無須過度擔心，因市場普遍看好台股企業今...

日月光給力漲逾6% 外資調升目標

美系大行調升升目標日月光投控（3711）目標，6日盤中股價逆勢勁揚逾6%。

力積電暗藏什麼利器？ 股價反轉翻紅還躍登人氣王

力積電（6770）5日法說會釋出重磅利多，12吋代工1月起漲價、銅鑼廠售予美光將獲18億美元金援，加上印度技轉費1.43...

