外資上看台股3萬5千點 法人：逢回布局時機

農曆封關倒數，全球不確定因素仍多，使美股自高點回落、台股震盪加劇。法人表示，投資人無須過度擔心，因市場普遍看好台股企業今年獲利動能延續，外資近期亦相繼上調台灣加權指數區間，上看35,000點。短線回檔反而提供逢低布局的進場契機。

高盛最新預估指出，MSCI台灣指數今年的EPS成長率自原先的23% 上調至30%，且獲利成長動能有望一路延續至2027年，保持雙位數增幅。隨著市場陸續提升台股企業2026、2027兩年的獲利預測，加權指數中長線仍具上行空間。

瀚亞菁華基金經理人葉彥廷表示，今年預估獲利成長幅度最亮眼的族群為零組件與 PCB，其他電子次族群平均亦有20% 以上的成長率，顯示整體電子業產業動能強勁，並可望持續至2027年。以今年趨勢來看，AI 應用將從雲端擴散至邊緣裝置，加上台美貿易協議有助國內企業接單，預期能進一步推升台灣出口力道。

葉彥廷指出，短期內不預設大盤高點，目前市場資金仍集中於電子股，其中以記憶體族群為主要推升力量，並已開始外溢至電子原物料族群。基金現階段將提高電子原物料比重，並搭配電力設備相關類股，以掌握景氣循環中的成長機會。

展望未來六個月，葉彥廷建議投資人持續關注輝達（NVIDIA）新一代產品 Vera Rubin 的量產時程，以及ASIC零組件供應鏈的訂單變化，將是電子產業後續動能的關鍵觀察指標。