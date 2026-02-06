快訊

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

沈玉琳可以回家過年了！親口證實「胖8公斤」準備復工

經典賽／真的好想贏台灣…高永表難忘12強遭震撼教育想再對決一次

智邦與貿聯量增價揚 外資這麼看

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股6日早盤挫低，但智邦（2345）與貿聯-KY（3665）呈現量價俱揚，外資重申正向。

智邦今日盤中跌破平後就一路走高，1,185元盤整時間較久，漲幅超過5%；貿聯-KY盤中多數時間股價維持在1,300元上下起伏，漲幅約2.5%附近。

美系大行指出，智邦營收今年第1季已達成美預估數33%。預期第1季營收僅季減個位數百分比。展望2026年800G暢旺，新增CSP客戶等，券商重申正向。

貿聯-KY今年第1季營收已達成美系大行預估數40%。預期第1季營收持續季增；GPU／ASIC 伺服器出貨量增加，且帶動單位美元價值提升。券商重申Vera Rubin 運算托盤採用無纜線設計對貿聯的主要產品範圍無影響，重申正向。

貿聯 營收 智邦
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

貿聯、億光1月營收月增12%

智邦最強元月 展望正向

位居AI浪潮要角「兆元宴」新成員奇鋐、智邦股價都逆勢上揚

鴻海、智邦 四檔展望佳

相關新聞

台積電、台達電領軍 記憶體助陣 台股一度逆轉翻紅

台股6日上演戲劇性的多空大逆轉，儘管早盤一度受美股暴跌拖累急殺超過600點，但在權王台積電（2330）與電力龍頭台達電（...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

智邦與貿聯量增價揚 外資這麼看

台股6日早盤挫低，但智邦（2345）與貿聯-KY（3665）呈現量價俱揚，外資重申正向。

外資看好 CCL 調升台光電與台燿目標

CCL族群的台光電（2383）及台燿（6274）兩家元月營收皆優於美系券商預估。券商認為因漲價幅度優於預期，同步調升目標...

日月光給力漲逾6% 外資調升目標

美系大行調升升目標日月光投控（3711）目標，6日盤中股價逆勢勁揚逾6%。

力積電暗藏什麼利器？ 股價反轉翻紅還躍登人氣王

力積電（6770）5日法說會釋出重磅利多，12吋代工1月起漲價、銅鑼廠售予美光將獲18億美元金援，加上印度技轉費1.43...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。