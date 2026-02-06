智邦與貿聯量增價揚 外資這麼看
台股6日早盤挫低，但智邦（2345）與貿聯-KY（3665）呈現量價俱揚，外資重申正向。
智邦今日盤中跌破平後就一路走高，1,185元盤整時間較久，漲幅超過5%；貿聯-KY盤中多數時間股價維持在1,300元上下起伏，漲幅約2.5%附近。
美系大行指出，智邦營收今年第1季已達成美預估數33%。預期第1季營收僅季減個位數百分比。展望2026年800G暢旺，新增CSP客戶等，券商重申正向。
貿聯-KY今年第1季營收已達成美系大行預估數40%。預期第1季營收持續季增；GPU／ASIC 伺服器出貨量增加，且帶動單位美元價值提升。券商重申Vera Rubin 運算托盤採用無纜線設計對貿聯的主要產品範圍無影響，重申正向。
