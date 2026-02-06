AI 需求持續成長 智邦股價逆勢漲半根

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
AI需求持續成長，智邦股價由黑翻紅，逆勢漲。手機截圖
網通大廠智邦（2345）1月營收創歷年最旺，年增率逾七成，加上外資法人看好後續營運成長，推升買盤湧入，在大盤震盪情況下，股價仍由黑翻紅，漲幅超過5%。

智邦2026年1月營收為215.27億元，較12月歷史新高水準衰退17.4%，年增高達71.9%，創下歷年同期新高。法人預估，第1季受季節因素影響，營收將呈現季減低雙位數水準，全年營收受惠AI需求，持續成長。

輝達執行長黃仁勳日前來台舉辦「兆元宴」，智邦受邀成為座上賓，總經理李訓德親自出席，化身小粉絲，拿著智邦的請黃仁勳簽名留念。

法人分析，目前智邦AI產品支援輝達等多個陣營解決方案，端看客戶需求，搭上AI熱潮，智邦除資料中心用交換器持續從400G升級800G交換器，今年更將出貨1.6T交換器外，AI加速器模組也持續升級，超大規模雲端客戶（hyperscalers）數量及出貨品項持續增加。

智邦
