力積電暗藏什麼利器？ 股價反轉翻紅還躍登人氣王

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
力積電。圖／聯合報系資料照片
力積電（6770）5日法說會釋出重磅利多，12吋代工1月起漲價、銅鑼廠售予美光將獲18億美元金援，加上印度技轉費1.43億美元入帳，帶動6日股價無視台股盤初急殺，強勢演出V型反轉，榮登台股人氣王。

力積電本業動能強勁，總經理朱憲國證實，受惠AI設備對記憶體需求強勁與機台共用排擠，12吋晶圓代工1月起已調漲價格，產能利用率逼近滿載。記憶體產線更已滿線達2至3季，HBM的爆發性需求排擠中低端產能，使DRAM與Flash報價同步看漲。此外，技轉印度塔塔集團進度順利，已認列約1.43億美元（約新台幣45億元）技轉與服務費，為業外挹注大補丸。

財務表現方面，2025年第4季毛利率約6%，成功終結連4季負值的低迷，創下7季來高點。若扣除銅鑼廠建廠初期影響，毛利率更衝上17%。針對銅鑼廠轉讓美光案，財務長邵章榮指出，該交易不僅帶來現金流，更將大幅降低公司負債水位，使現金流與銀行負債結構更趨健康，有利資源加速轉向高毛利、3D AI代工產品線。

法人籌碼方面，力積電5日三大法人調節力積電49,159張，外資賣超48,843張，但回顧1月仍呈累積買超態勢，其中外資買超158,711張，自營商買超17,436張，顯示中長期籌碼仍偏多。

股價表現上，力積電自2025年8月起月線連6漲，股價由15元一路飆升至1月高點70.7元，波段漲幅達371.33%。今日盤中由黑翻紅穩住月線與60元關卡支撐，顯示記憶體族群行情仍受指標股領軍帶動。

力積電以本業回暖、業外加持及高毛利產品布局，兼具產能調整與海外拓展優勢，成為記憶體族群及台股盤面多方的重要支柱，後市仍受市場高度關注。

力積 記憶體
延伸閱讀

相關新聞

台積電、台達電領軍 記憶體助陣 台股一度逆轉翻紅

台股6日上演戲劇性的多空大逆轉，儘管早盤一度受美股暴跌拖累急殺超過600點，但在權王台積電（2330）與電力龍頭台達電（...

台股開低急殺逾500點摜破月線！五大權值僅靠日月光投控撐場

美股周四遭科技股賣壓衝擊，道瓊指數大跌近600點，標普500年初以來漲幅回吐，微軟、甲骨文、高通同步重挫，亞馬遜也因財測...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

智邦與貿聯量增價揚 外資這麼看

台股6日早盤挫低，但智邦（2345）與貿聯-KY（3665）呈現量價俱揚，外資重申正向。

外資看好 CCL 調升台光電與台燿目標

CCL族群的台光電（2383）及台燿（6274）兩家元月營收皆優於美系券商預估。券商認為因漲價幅度優於預期，同步調升目標...

日月光給力漲逾6% 外資調升目標

美系大行調升升目標日月光投控（3711）目標，6日盤中股價逆勢勁揚逾6%。

