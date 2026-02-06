力積電暗藏什麼利器？ 股價反轉翻紅還躍登人氣王

力積電（6770）5日法說會釋出重磅利多，12吋代工1月起漲價、銅鑼廠售予美光將獲18億美元金援，加上印度技轉費1.43億美元入帳，帶動6日股價無視台股盤初急殺，強勢演出V型反轉，榮登台股人氣王。

力積電本業動能強勁，總經理朱憲國證實，受惠AI設備對記憶體需求強勁與機台共用排擠，12吋晶圓代工1月起已調漲價格，產能利用率逼近滿載。記憶體產線更已滿線達2至3季，HBM的爆發性需求排擠中低端產能，使DRAM與Flash報價同步看漲。此外，技轉印度塔塔集團進度順利，已認列約1.43億美元（約新台幣45億元）技轉與服務費，為業外挹注大補丸。

財務表現方面，2025年第4季毛利率約6%，成功終結連4季負值的低迷，創下7季來高點。若扣除銅鑼廠建廠初期影響，毛利率更衝上17%。針對銅鑼廠轉讓美光案，財務長邵章榮指出，該交易不僅帶來現金流，更將大幅降低公司負債水位，使現金流與銀行負債結構更趨健康，有利資源加速轉向高毛利、3D AI代工產品線。

法人籌碼方面，力積電5日三大法人調節力積電49,159張，外資賣超48,843張，但回顧1月仍呈累積買超態勢，其中外資買超158,711張，自營商買超17,436張，顯示中長期籌碼仍偏多。

股價表現上，力積電自2025年8月起月線連6漲，股價由15元一路飆升至1月高點70.7元，波段漲幅達371.33%。今日盤中由黑翻紅穩住月線與60元關卡支撐，顯示記憶體族群行情仍受指標股領軍帶動。

力積電以本業回暖、業外加持及高毛利產品布局，兼具產能調整與海外拓展優勢，成為記憶體族群及台股盤面多方的重要支柱，後市仍受市場高度關注。