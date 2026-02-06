記憶體股集體大跳水可以買？ 分析師直言觀察這檔是不是換手成功了

台股6日盤中上演多空大逆轉，指數拉升超過600點翻紅，但早盤記憶體族群卻一度集體大跳水，到底急跌的記憶體股可不可以進場買了？證券分析師認為，造成記憶體股大跌的原因來自於停損賣壓，但從成交量來看，呈現換手成功可以布局，看好4檔可以抱股過年。

台股早盤受美股下跌拖累，指數開低走低，早盤以31,746.44點開出，下跌54.83點，在權王台積電領跌下，各類股幾乎齊挫，電子股跌勢重，早盤記憶體股慘綠一片，指數一度下探至31,164.28點，重挫636.99點，跌破月線支撐。

不過，盤中出現多空大逆轉的戲劇性走勢，台積電（2330）、台達電（2308）翻紅，法說會展望超出預期的日月光投控（3711）逆勢上漲，帶動京元電子（2449）翻紅，台光電（2383）重返2,000元關卡，記憶體族群力積電（6770）、華邦電（2344）與南亞科（2408）等止跌回穩，推升大盤指數翻紅，一度拉升至31,842.62點，上漲41.35點。

台股盤中頻頻翻紅，記憶體族群上演「急跌急拉」的走勢，群聯（8299）、晶豪科（3006）、威剛（3260）、宜鼎（5289）等一度重挫至跌停，南亞科跌破月線、華邦電跌破百元關卡，僅宇瞻（8271）高掛漲停，但隨著指標股力積電率先帶量翻紅，吸引買盤回流，華邦電重返百元關卡、南亞科站回月線，威剛、宜鼎、群聯、晶豪科等跌停全數打開。

一度集體大跳水的記憶體股跌幅明顯收斂，力積電、華邦電、南亞科等都爆出大量，到底記憶體股可不可以買？證券分析師張陳浩認為，記憶體出現乖離過大的修正表現，可以華邦電來觀察，盤中跌破百元引爆停賣壓，爆出逾18.9萬張的成交量，遠比前一個交易日還高。

張陳浩強調，記憶體股雖面臨停損賣壓造成股價大跌，但換手成功可以布局；他指出，目前記憶體族群的基本面沒有改變，漲價題材持續，後續仍將推升股價的表現，包括華邦電、南亞科、群聯、晶豪科等都可以留意，尋找買點布局。