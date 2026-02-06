快訊

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了

微軟傳推全新Xbox控制器藏超威「黑科技」！救雲端串流遊戲體驗

日月光逆勢強漲！大摩、高盛聯手按讚：看好 LEAP 營收翻倍

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股持續受美股科技股賣壓影響，不過日月光（3711）6日盤中逆勢大漲逾半根漲停板。圖／本報資料照片
台股持續受美股科技股賣壓影響，不過日月光（3711）6日盤中逆勢大漲逾半根漲停板。圖／本報資料照片

台股持續受美股科技股賣壓影響，不過日月光（3711）6日盤中逆勢大漲逾半根漲停板。綜合外資摩根士丹利（大摩）、高盛證券雙雙看好，高階先進封裝業務（LEAP）營收後市可期，分別將目標價調升至338元、350元。

日月光於最新法說會釋出樂觀展望，綜合大摩與高盛觀點指出，最大亮點在於管理層對2026年高階先進封裝（LEAP）業務的強勁指引，預期LEAP營收將由2025年的16億美元，於2026年至少翻倍成長至32億美元，其中約75%來自先進封裝、25%來自測試，AI相關需求正快速推升高階封測動能。

評價方面，大摩給予日月光「優於大盤」評等、目標價由308元升至338元，調幅9.7%。高盛給予「買進」，目標價由268元升至350元，調幅30.6%。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻進一步表示，儘管此數字略低於大摩先前預估的35億美元，不過日月光強調，32億美元僅為「低標」，實際上行空間仍取決於產能瓶頸緩解與擴產進度，35億美元目標仍具可達性。

毛利率方面，高盛證券半導體產業分析師呂昆霖認為，日月光的結構性毛利率擴張即將到來，預期2026至2027年毛利率與營業利益率將呈現結構性上行趨勢，主因在於：一、先進封裝業務放量動能轉強；二、整體產能利用率提升，帶動營運槓桿提高。

呂昆霖指出，隨著高毛利的領先先進業務持續擴產，將進一步推升2026年封裝、測試及材料（ATM）業務的獲利能力。此外，ATM毛利率可望穩居結構性區間24%至30%，並呈逐季走升態勢，預計於2026年下半年將達到區間上緣。

展望2026年，詹家鴻補充，除電源管理IC與交換器外， iPhone仍是日月光非AI營收的重要來源，約占整體營收15%。據調查，iPhone需求表現優於Android陣營，主因較高毛利率足以吸收成本上升壓力，預期今年中國Android智慧型手機出貨量將下滑約10%至15%，iPhone則有機會力守與去年相當的出貨水準。同時，蘋果也已向台積電（2330）追加晶圓訂單，備貨動能持續。

日月光 大摩 毛利率
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

消費級AI大戰 高盛看好阿里、騰訊

日月光先進封測業績今年喊千億 營運長吳田玉：成長趨勢將延續好幾年

創意題材護體 外資按讚

旺宏、力積電目標價 大摩調升

相關新聞

台積電、台達電領軍 記憶體助陣 台股一度逆轉翻紅

台股6日上演戲劇性的多空大逆轉，儘管早盤一度受美股暴跌拖累急殺超過600點，但在權王台積電（2330）與電力龍頭台達電（...

公債殖利率下跌！資金開始往債券跑 辣媽：市場猜聯準會會更早、更多次降息

就業數據不佳 債券殖利率下滑 最近美國公債殖利率明顯下滑，背後原因其實很單純：就業市場出現變弱的跡象，讓市場開始猜測，聯準會今年可能會比原本想的「更早、更多次」降息。 昨天美債各天期殖利率狀況

外資狂賣16萬張台積電？真相僅0.85％…拆解籌碼驚人事實：別被短期雜訊騙下車

台積電（2330）穩了嗎？自己的錢自己負責 實在不是要特別去講台積電的好消息、也不是要讓讀者以為文章在炒作台積電啦（台積電的榮耀也不是任何一個投資機構、更何況是個人炒得起來的）！而是買一支長期投

台股開低急殺逾500點摜破月線！五大權值僅靠日月光投控撐場

美股周四遭科技股賣壓衝擊，道瓊指數大跌近600點，標普500年初以來漲幅回吐，微軟、甲骨文、高通同步重挫，亞馬遜也因財測...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

日月光抗跌走強 市場押注先進封裝翻倍、今年動能續旺

台股6日在賣壓偏重下，加權指數走勢震盪偏弱，不過封測龍頭日月光投控（3711）逆勢吸金，盤中股價強勢走高，一度攻上309...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。