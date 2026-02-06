美光逆漲撐腰！力積電放量走強 南亞科、華邦電激烈攻防

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體示意圖。圖／AI生成
台股6日震盪高達678點，記憶體族群成為盤面關鍵轉折之一。早盤多檔急挫跌停，但隨指標股跌幅收斂、翻紅回穩，成功帶動大盤由黑翻紅，市場信心明顯回溫。

台股大盤早盤一度急殺至31,164.28點，跌破月線，但盤中頻頻翻紅，記憶體族群同步上演「急跌急拉」。群聯（8299）、晶豪科（3006）、威剛（3260）、宜鼎（5289）盤初齊挫跌停，南亞科（2408）跌破月線、華邦電（2344）失守百元，盤面僅宇瞻（8271）高掛漲停撐場。不過，美光昨夜股價逆漲0.92%，隨著指標股力積電（6770）震盪後率先帶量翻紅、漲幅擴大至逾4%，一舉重返10日線上，創見（2451）跟進，承接買盤逐步回流。

在低接資金進場下，華邦電重返百元關卡、南亞科站回月線，威剛、宜鼎、群聯、晶豪科等跌停全數打開，其中群聯、晶豪科跌幅明顯收斂至約3.5~4%，成為大盤跌幅快速收斂、翻紅的重要推手。

先前市場傳出長江存儲提前擴產、長鑫存儲低價倒貨等雜音，一度干擾盤面情緒；但最新報價迅速替市場「定錨」。全球最大電子產品批發零售市場深圳華強北公布最新每周記憶體報價，不僅未跌，反而全面走揚，與台廠連動度最高的LPDDR4更全數衝上歷史新高，單周最高漲幅逾一成，粉碎陸企動搖市場的流言。

國際大廠動向亦提供支撐，美國記憶體大廠美光（Micron）5日股價逆勢上漲0.92%，收在382.89美元，顯示市場對記憶體景氣回溫的共識未被動搖，亦有助於穩定整體族群信心。

此外，MSCI季度調整亦為族群增添想像空間。調整結果預計2月11日凌晨公布、2月26日尾盤生效，本土投顧評估，南亞科、華邦電在市值與自由流通率條件改善下，納入MSCI成分股機率偏高，後續有望吸引被動式資金布局。

基本面上，南亞科1月營收達153.1億元，創歷史新高，月增27.4%、年增逾6倍。公司指出，AI應用爆發推升HBM、DDR5等高階記憶體需求，大量排擠成熟製程產能，使DDR與LPDDR市場供需持續偏緊，並直言2026年整體需求「滿熱的」，全年展望維持樂觀。

華邦電方面，公司總經理陳沛銘直言，目前記憶體價格就是「一直漲」。他指出，本季與下季合約價漲幅將維持去年第4季水準，且客戶搶產能力道強勁，「連客戶的客戶都來下單」，今年及2027年既有與新增產能幾乎全數被預訂。

