日月光抗跌走強 市場押注先進封裝翻倍、今年動能續旺

台股6日在賣壓偏重下，加權指數走勢震盪偏弱，不過封測龍頭日月光投控（3711）逆勢吸金，盤中股價強勢走高，一度攻上309元高點，漲幅8.8%，成交量約3.6萬張，成為弱勢盤面中的抗跌亮點。

市場解讀，日月光雖釋出本季展望相對保守，但投資人更在意的是「全年更強」的方向。公司今年資本支出規畫再加碼、並上看歷史新高，顯示擴產與升級腳步不僅未放緩，反而加速，市場因此把它視為今年營運動能延續的關鍵訊號。

尤其先進封裝題材成為今天買盤聚焦的主旋律。日月光對先進封裝業務的成長目標更積極，全年先進封裝營收可望翻倍的預期，等於替「今年會更好」提供了清楚的想像空間；在AI與高效能運算需求帶動下，投資人看準高階封裝滲透率提升與接單放大效應，趁大盤走弱之際反而搶先卡位。