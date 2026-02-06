日月光抗跌走強 市場押注先進封裝翻倍、今年動能續旺

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
日月光執行長吳田玉。記者余承翰攝影／聯合報系資料照
台股6日在賣壓偏重下，加權指數走勢震盪偏弱，不過封測龍頭日月光投控（3711）逆勢吸金，盤中股價強勢走高，一度攻上309元高點，漲幅8.8%，成交量約3.6萬張，成為弱勢盤面中的抗跌亮點。

市場解讀，日月光雖釋出本季展望相對保守，但投資人更在意的是「全年更強」的方向。公司今年資本支出規畫再加碼、並上看歷史新高，顯示擴產與升級腳步不僅未放緩，反而加速，市場因此把它視為今年營運動能延續的關鍵訊號。

尤其先進封裝題材成為今天買盤聚焦的主旋律。日月光對先進封裝業務的成長目標更積極，全年先進封裝營收可望翻倍的預期，等於替「今年會更好」提供了清楚的想像空間；在AI與高效能運算需求帶動下，投資人看準高階封裝滲透率提升與接單放大效應，趁大盤走弱之際反而搶先卡位。

日月光 市場
台積電、台達電領軍 記憶體助陣 台股一度逆轉翻紅

台股6日上演戲劇性的多空大逆轉，儘管早盤一度受美股暴跌拖累急殺超過600點，但在權王台積電（2330）與電力龍頭台達電（...

公債殖利率下跌！資金開始往債券跑 辣媽：市場猜聯準會會更早、更多次降息

就業數據不佳 債券殖利率下滑 最近美國公債殖利率明顯下滑，背後原因其實很單純：就業市場出現變弱的跡象，讓市場開始猜測，聯準會今年可能會比原本想的「更早、更多次」降息。 昨天美債各天期殖利率狀況

外資狂賣16萬張台積電？真相僅0.85％…拆解籌碼驚人事實：別被短期雜訊騙下車

台積電（2330）穩了嗎？自己的錢自己負責 實在不是要特別去講台積電的好消息、也不是要讓讀者以為文章在炒作台積電啦（台積電的榮耀也不是任何一個投資機構、更何況是個人炒得起來的）！而是買一支長期投

台股開低急殺逾500點摜破月線！五大權值僅靠日月光投控撐場

美股周四遭科技股賣壓衝擊，道瓊指數大跌近600點，標普500年初以來漲幅回吐，微軟、甲骨文、高通同步重挫，亞馬遜也因財測...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

日月光逆勢強漲！大摩、高盛聯手按讚：看好 LEAP 營收翻倍

台股持續受美股科技股賣壓影響，不過日月光（3711）6日盤中逆勢大漲逾半根漲停板。綜合外資摩根士丹利（大摩）、高盛證券雙...

