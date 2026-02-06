還是要靠 AI！塑化中南亞最強 守住月線逆勢上漲

台股今日一度重挫逾600點，隨後指數一路拉抬，跌點縮小至百點以內，抗跌力道驚人。塑化股中以南亞（1303）表現最為強勢，盤中守住月線關卡，上漲逾2%。

南亞產品涵蓋環氧樹脂、玻纖布、銅箔與銅箔基板，法人指出，隨人工智慧（AI）運算技術快速演進，PCB高頻高速傳輸要求提升，對於上游高階規格材料的需求也會日益增加，供不應求下，產品價格調漲趨勢將帶動獲利成長。

南亞銅箔基板中M7已量產，M8、M9正陸續推進；高階銅箔HVLP3亦進入出貨階段，後續聚焦類HVLP4規格開發。玻纖布部分，南亞於1月18日指出，有關特殊玻纖布的協助織造，經與日東紡多次交流、測試，近期正式投產，除了雙方議定的目標外，未來將視市場需求，不排除增加產量。

南亞預計至2027年，日東紡供應的特殊玻纖布中，有20%由南亞協助織造並收取代工費用；日東紡亦將供應南亞「第二代低介電玻璃原紗（NER）」關鍵原料。

產能部分，南亞規劃，2026年至2028年台灣及中國大陸、美國投資項目完工後，年產值貢獻約達185.5億元，凝聚營運推進新能量。其中，中國大陸電子材料、美國軟質膠布擴產合計投資137.9億元。

南亞去年第4季在電子材料產品受惠AI需求增長，加上銅價上漲，整體稅後純益49.1億元，每股純益（EPS）0.62元，季增達50.9%。展望2026年，受惠於AI伺服器市規模持續擴大，預估全年EPS大幅回溫至2.8元。

南亞今已73.9開低，一度拉高至77.3元，盤中漲幅逾2%。